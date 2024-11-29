افتتاح متجر "عالم طيران الإمارات" في الدار البيضاء بالمغرب

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية في العالم، عن افتتاح متجرها "عالم طيران الإمارات" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، مقدمة بذلك للمرة الأولى مفهومها الجديد لمتاجر السفر في منطقة شمال أفريقيا.

ويعد متجر "عالم طيران الإمارات" في الدار البيضاء، الذي يقع على مساحة 534 مترا مربعا، هو الأكبر من نوعه من بين كل متاجر السفر التي افتتحتها الناقلة على الصعيد العالمي حتى اليوم، ويستهدف الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات غير مسبوقة، مع تأكيد التزام الناقلة طويل الأمد تجاه السوق المغربية.

يتيح متجر عالم طيران الإمارات في الدار البيضاء، والذي أقيم في شارع فراكلين روزفلت، أحد أرقى وأفخم شوارع العاصمة الاقتصادية للمغرب، لزواره فرص الحصول على استشارات من خبراء السفر، والمساعدة على اختيار وجهات ملهمة لرحلاتهم، سواء من قبل الخبراء في الناقلة أو عبر الأدوات الذكية التي توفرها التكنولوجيا المتطورة المتاحة في المتجر.

وافتتح المتجر عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، بحضور سعادة السفير العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، بالإضافة إلى كبار الضيوف من الشركاء التجاريين وممثلي وسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم: " يأتي افتتاح عالم طيران الإمارات في الدار البيضاء بعد ثلاثة أسابيع فقط من افتتاح أول متجر لنا في أفريقيا. ومن خلال ذلك، نؤكد التزامنا ووفائنا بوعدنا بتعزيز تجربة عملائنا عبر شبكة خطوطنا على المستوى القاري، والتي تضم 19 مدينة أفريقية ".

وأضاف: "تتجاوز استراتيجيتنا التجارية العالمية مجرد إنجاز معاملات بسيطة مع العملاء، بل تتخطى ذلك إلى حرصنا على تحقيق وعدنا لركابنا المتمثل بالسفر بـ"تميز دائم"، وذلك من خلال توفير خدمات مخصصة وشخصية للغاية، وتوفير تكنولوجيا ذكية وفعّالة وعروض منتجات عملية وملائمة. بفضل افتتاح "عالم طيران الإمارات" سنتمكن من التواصل بشكل أعمق مع عملائنا وإلهامهم لاكتشاف المزيد مع طيران الإمارات ".

مستويات عالية من التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على الخدمات

صمم "متجر عالم طيران الإمارات" بهدف إثراء تجربة العملاء من خلال تجارب غامرة ونقاط اتصال شخصية، واعتُمِدت في تصميم المتجر لوحة ألوان واسعة ومفتوحة، ويحيل المفهوم المعتمد في تصميم المتجر على التوقيع المميز للمظهر والملمس المألوف على متن طائرات الناقلة، والذي ترفع البيئة المفتوحة للمتجر في شكل صالة المطار من جماليته وأصالته. يوفر "متجر عالم طيران الإمارات" لزواره تسعة مكاتب خدمة، حيث يقدم الخبراء للعملاء مجموعة شاملة من الخدمات بدءاً من تخطيط الرحلات ودعم عمليات الحجز وشراء التذاكر والاستفسارات العامة.

وتتشكل القطعة المركزية في متجر عالم طيران الإمارات في الدار البيضاء من مجسم بالحجم الطبيعي للصالون الجوي على متن الطائرة الأيقونية للناقلة الإيرباص A380، بالإضافة إلى تجربة "حية" لمقاعدها من الدرجة السياحية الممتازة، الشيء الذي يقرب المسافرين المغاربة بشكل وثيق من تجربة السفر الممتازة على متن طيران الإمارات ويعطيهم فكرة بـ "الحجم الطبيعي" عن منتجاتها. كما تتيح التكنولوجيا المتطورة الذكية التي يوفرها المتجر، على غرار "مرآة السيلفي"، للزوار إمكانية التقاط صور على خلفيات الوجهات السياحية الرائعة المقترحة ومشاهدها الخلابة، بهدف إلهام خططهم السياحية ورغبتهم في اكتشاف المزيد من الأماكن، بينما تتيح أكشاك الخدمة الذاتية الموجودة في المتجر، للعملاء نقاط اتصال ذاتية الخدمات تمكنهم من ربح الوقت عبر تقليص مدة الانتظار والحصول على الخدمات بأسرع ما يمكن.

طيران الإمارات تجدد تأكيد التزامها الراسخ اتجاه المملكة المغربية

على امتداد عقدين من الزمان، ظلت طيران الإمارات شريكاً وفياً وملتزماً لقطاعات النقل الجوي والسياحة والتجارة في المملكة المغربية، فمنذ تدشينها لأول رحلة مغربية لها إلى اليوم، نقلت طيران الإمارات أكثر من 3.65 ملايين راكب على خط رحلاتها اليومية الرابط بين دبي والدار البيضاء.

وفي عام 2022، أبرمت طيران الإمارات شراكة بالرمز مع شركة الخطوط الملكية المغربية. وتوفر طيران الإمارات بموجب هذه الشراكة ربطاً سلساً إلى 18 نقطة محلية أخرى في المغرب، منها فاس ومراكش وأغادير والرباط وطنجة. في هذا الإطار، سافر أكثر من 28600 راكب خلال العام الماضي عبر شراكة الرمز، الشيء الذي مكنهم من المزيد من الاكتشافات والرحلات بكل راحة ويسر.

يتمثل الجانب الآخر الذي يجسد التزام طيران الإمارات إزاء المغرب في مجال التشغيل، فقد وفرت الناقلة عدداً مهماً من فرص العمل في المملكة المغربية، وتوظف حالياً أكثر من 860 مواطناً مغربياً ضمن طاقمها الجوي، الشيء الذي يساهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل محلياً، في تمثيل الضيافة والثقافة المغربية على المستوى العالمي.