فلاي دبي تضيف العلمين في مصر إلى وجهاتها الصيفية الموسمية

أعلنت فلاي دبي أنها ستطلق رحلات موسمية صيفية جديدة إلى مطار العلمين الدولي. ستوفر الرحلات الجديدة لعملاء فلاي دبي المزيد من الخيارات للسفر في الصيف المقبل إلى واحدة من أكثر وجهات العطلات الجديدة جاذبية في المنطقة.

سيتم تشغيل الرحلات إلى الوجهة المتوسطية يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 يونيو إلى 7 سبتمبر 2025. ستوفر الرحلات المباشرة للعملاء من دبي، وعبر شبكة الناقلة المتنامية سهولة الوصول إلى الساحل الشمالي في مصر.

وفي تعليقه على بدء العمليات، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء بإضافة العلمين إلى شبكة وجهاتنا الصيفية الموسمية. ستتيح هذه الخدمة الجديدة لعدد أكبر من الزوار الاستمتاع بالسواحل المتوسطية الخلابة والشواطئ الجميلة والأجواء النابضة بالحياة في منطقة الساحل الشمالي لمصر. ملتزمون دوماً في تسهيل حركة التجارة والسياحة في الأسواق غير المخدومة وربطها عبر مركز الطيران في دبي".

ومع إضافة العلمين إلى الوجهات الصيفية، تزيد فلاي دبي من شبكتها في مصر إلى ثلاث وجهات بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة (سفنكس)، وتوفر 21 رحلة أسبوعية. شهدت فلاي دبي طلباً متزايداً على عملياتها إلى المطار الجديد في القاهرة منذ إطلاق رحلاتها العام الماضي، مما يمنح الركاب المزيد من الخيارات للسفر عبر بوابة جديدة إلى العاصمة.

ومن جهته، قال سودهير سريدهران، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "نواصل دوماً استشراف فرص النمو الجديدة لتوسيع شبكتنا وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائنا خاصة خلال فترات السفر المزدحمة. وتعد العلمين إضافة جديدة إلى وجهاتنا الصيفية التي تشمل وجهات مميزة مثل باتومي وبودروم وكورفو ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني وأولبيا. ونحن واثقون من أن العلمين ستكون وجهة جاذبة للمسافرين من دولة الإمارات وكذلك عبر مختلف وجهات شبكة الناقلة."

كانت فلاي دبي قد أطلقت رحلات إلى بازل في سويسرا وبايراوه في نيبال وإسلام أباد ولاهور في باكستان وكرمان وجزيرة كيش في إيران، ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وفيما يتعلق بوجهات الناقلة الصيفية، ستشغل فلاي دبي رحلات إلى عشر وجهات موسمية فريدة بما في ذلك تشمل العلمين، باتومي، بودروم، كورفو، دوبروفنيك، ميكونوس، أولبيا، سانتوريني، تيفات وطرابزون.