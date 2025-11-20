‏"شي إن" تطلق عرض أزيائها المميز "‏Dimensions of Us‏" لخريف وشتاء ‏‏2025‏‎

أطلقت "شي إن"، الشركة العالمية الرائدة في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، عرض أزيائها المرتقب لخريف وشتاء 2025، تحت عنوان " Dimensions of Us" احتفالًا بالتفرد والإبداع، حيث قدم العرض مزيج من التصاميم التي تعكس تنوع الموديلات العصرية، بدءاً من التصاميم اليومية الأنيقة ووصولاً إلى الإطلالات المسائية الساحرة.
وكشف عرض الأزياء عن مجموعة مميزة من التصاميم المعاصرة، والتي تضم مجموعات Composed Grace، وModern Pulse، وNight Glowing، حيث يمثل كل منها تعبيراً فريداً عن الأناقة. وقدمت مجموعة Composed Grace إطلالات راقية من علامات "موتيف" (MOTF) و"أَكنوتيك" (Aknotic) و"أنيوستا" (Anewsta)، تجمع بين الأناقة والبساطة العصرية. فيما جسدت مجموعة Modern Pulse الطاقة الشبابية والواثقة عبر علامات جذابة مثل "مايا" (Maija) و"موسيرا" (Musera) و"سَمون" (SUMWON)، مجسدة الإيقاع العصري للحياة الحضرية. في حين قدّمت مجموعةNight Glowing تصاميم مسائية مبهرة من علامات "النجمة" (Al Najma) و"موديلين" (Modelyn)، و"مودفي" (Modphy)، والتي تعتبر مثالية للباحثين عن إطلالات مسائية متألقة.
كما تعاونت "شي إن" مع "ذا كريساليس لاب" (The Chrysalis Lab)، الشركة الأمريكية المتخصصة في الأزياء المستدامة، وذلك لتقديم مجموعة "رينيود" (Renewed) التي تعيد تصور المنتجات المرتجعة وتحويلها إلى تصاميم فاخرة ومعاد تدويرها، مما يجمع بين الاستدامة والفخامة. وتسلط هذه المبادرة الرائدة الضوء على نهج مبتكر في مجال الموضة الدائرية، حيث تُحوّل القطع التي قد تُهدر عادةً إلى تصاميم مرغوبة، مع دمج أحدث صيحات الموضة، والحرفية فائقة الجودة بمشاركة حرفيين محليين، والالتزام بالمسؤولية البيئية. وقد أثمرت هذه الشراكة عن إطلالات فريدة من نوعها، احتفاءً بالموضة الدائرية والتزام "شي إن" المستمر بالابتكار والمسؤولية.
والتزاماً بمفهوم " Dimensions of Us"، حاولت "شي إن" منح عملائها حرية استكشاف جوانب هوياتهم المختلفة من خلال الموضة — سواء كانت أنيقة، أو جريئة، أو بسيطة — لتؤكد أن هناك موديلات تناسب كل شخصية وكل لحظة. وتتميز كل مجموعة بجمالية خاصة، داعية العملاء لاكتشاف البُعد الذي يعكس إطلالاتهم الشخصية بالشكل الأمثل.
وسيحظى عشاق الموضة في دولة الإمارات بفرصة استكشاف هذه المجموعات عن قرب خلال الافتتاح الكبير لمتجر "شي إن" المؤقت لموسم خريف وشتاء 2025 في سيتي سنتر مردف، دبي، حيث يمكنهم استعراض وشراء إطلالاتهم المفضلة مباشرة في المتجر المؤقت.
تفاصيل المتجر المؤقت:
•tالمكان: سيتي سنتر مردف، الطابق الأرضي، بالقرب من المدخل C
•tالتاريخ: من 21 إلى 30 نوفمبر 2025
•tأوقات العمل:
•tمن الاثنين إلى الخميس: من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً
•tمن الجمعة إلى الأحد: 10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل
انطلقوا في رحلة لاكتشاف بُعدكم الخاص من الأناقة، واستمتعوا بتسوق أحدث صيحات الموضة عبر تطبيق "شي إن".