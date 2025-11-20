‏"شي إن" تطلق عرض أزيائها المميز "‏Dimensions of Us‏" لخريف وشتاء ‏‏2025‏‎

أطلقت "شي إن"، الشركة العالمية الرائدة في التسوق ‏الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، عرض أزيائها المرتقب لخريف وشتاء 2025، تحت عنوان "‏‎ ‎Dimensions of Us‏"‏‎ ‎احتفالًا بالتفرد والإبداع، حيث قدم العرض مزيج من التصاميم التي تعكس تنوع ‏الموديلات العصرية، بدءاً من التصاميم اليومية الأنيقة ووصولاً إلى الإطلالات المسائية الساحرة‎.‎

وكشف عرض الأزياء عن مجموعة مميزة من التصاميم المعاصرة، والتي تضم مجموعات ‏Composed Grace، ‏وModern Pulse، وNight Glowing، حيث يمثل كل منها تعبيراً فريداً عن الأناقة. وقدمت مجموعة ‏Composed Grace ‎‏ إطلالات راقية من‎ ‎علامات "موتيف" (‏MOTF‏) و"أَكنوتيك" (‏Aknotic‏)‏‎ ‎و"أنيوستا" ‏‏(‏Anewsta‏)، تجمع بين الأناقة والبساطة العصرية. فيما جسدت مجموعة ‏Modern Pulse ‎‏ الطاقة الشبابية ‏والواثقة عبر علامات جذابة مثل "مايا" (‏Maija‏) و"موسيرا" (‏Musera‏) و"سَمون" (‏SUMWON‏)، مجسدة ‏الإيقاع العصري للحياة الحضرية. في حين قدّمت مجموعةNight Glowing ‎‏ تصاميم مسائية مبهرة من علامات ‏‏"النجمة" (‏Al Najma‏) و"موديلين" (‏Modelyn‏)، و"مودفي" (‏Modphy‏)، والتي تعتبر مثالية للباحثين عن ‏إطلالات مسائية متألقة‎.‎

كما تعاونت‎ ‎‏"شي إن"‏‎ ‎مع "ذا كريساليس لاب" (‏The Chrysalis Lab‏)، الشركة الأمريكية المتخصصة في الأزياء ‏المستدامة، وذلك لتقديم مجموعة "رينيود" (‏Renewed‏) التي تعيد تصور المنتجات المرتجعة وتحويلها إلى ‏تصاميم فاخرة ومعاد تدويرها، مما يجمع بين الاستدامة والفخامة. وتسلط هذه المبادرة الرائدة الضوء على نهج ‏مبتكر في مجال الموضة الدائرية، حيث تُحوّل القطع التي قد تُهدر عادةً إلى تصاميم مرغوبة، مع دمج أحدث ‏صيحات الموضة، والحرفية فائقة الجودة بمشاركة حرفيين محليين، والالتزام بالمسؤولية البيئية. وقد أثمرت ‏هذه الشراكة عن إطلالات فريدة من نوعها، احتفاءً بالموضة الدائرية والتزام‎ ‎‏"شي إن"‏‎ ‎المستمر بالابتكار ‏والمسؤولية‎.‎

والتزاماً بمفهوم "‏‎ Dimensions of Us‏"، حاولت‎ ‎‏"شي إن" منح عملائها حرية استكشاف جوانب هوياتهم ‏المختلفة من خلال الموضة — سواء كانت أنيقة، أو جريئة، أو بسيطة — لتؤكد أن هناك موديلات تناسب كل ‏شخصية وكل لحظة. وتتميز كل مجموعة بجمالية خاصة، داعية العملاء لاكتشاف البُعد الذي يعكس إطلالاتهم ‏الشخصية بالشكل الأمثل‎.‎

وسيحظى عشاق الموضة في دولة الإمارات بفرصة استكشاف هذه المجموعات عن قرب خلال الافتتاح الكبير ‏لمتجر "شي إن"‏‎ ‎المؤقت لموسم خريف وشتاء 2025 في سيتي سنتر مردف، دبي، حيث يمكنهم استعراض ‏وشراء إطلالاتهم المفضلة مباشرة في المتجر المؤقت‎.‎

تفاصيل المتجر المؤقت‎:‎

•tالمكان: سيتي سنتر مردف، الطابق الأرضي، بالقرب من المدخل ‏‎ C

•tالتاريخ: من 21 إلى 30 نوفمبر 2025‏

•tأوقات العمل:‏

•tمن الاثنين إلى الخميس: من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً

•tمن الجمعة إلى الأحد: 10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل