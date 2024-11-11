تطورات ملحوظة خلال موسم التسوق الأخير لعام 2024 بالإمارات

قال عارف يحيى، رئيس شراكات الأعمال لتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في حلول الأعمال العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصّة «تيك توك»: «مع اقتراب موسم التسوق الأخير لعام 2024، يشهد قطاع التجزئة في دولة الإمارات تطورات ملحوظة، مدفوعة بالتحول الرقمي المستمر وتطور سلوك المستهلك، مشيراً إلى أن تجربة التسوق الآن باتت أكثر تكاملاً بين القنوات الإلكترونية والمتاجر التقليدية، حيث بات المستهلكون يبحثون عن راحة أكبر وتفاعلات شخصية ومكافآت فورية».

وتدفع التطورات الرقمية التي تشهدها دولة الإمارات بشكل مستدام شركات التجزئة والعلامات التجارية إلى اعتماد استراتيجيات وحملات تفاعلية مع المستهلك؛ إذ يتطلّب التغير الكبير في السلوك الاستهلاكي تكثيف جهودها في تحسين تجارب العملاء الرقمية وتقديم خدمات أكثر ابتكاراً.

وأردف يحيى قائلاً: «سيكون على شركات التجزئة في الإمارات الاستعداد بشكل أفضل لمواكبة هذه الاتجاهات مع دخول موسم التسوق الأخير من العام، حيث أصبح تقديم تجارب تسوق مدمجة ومتنوعة أمراً حتمياً للحفاظ على التنافسية في سوق يشهد تغيرات متسارعة. من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام في الدولة طفرة في التسوق في ظل حرص انتقال العلامات التجارية من العروض الترويجية قصيرة المدى إلى بناء تجارب تفاعلية مع المستهلكين على مدار العام، والاستفادة من مشهد التسوق المتطور».

وقد ساهمت التحولات بين الأجيال في تشكيل السوق بشكل أكبر، حيث تصدّر المتسوقون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً معظم المعاملات عبر الإنترنت، وخاصة في فئات الجمال والنظافة والأزياء والألعاب الإلكترونية.