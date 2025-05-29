بيع لوحة «سيدة من الشرق» بـ 1.7 مليون دولار

بيعت لوحة «سيدة من الشرق» للفنان فلاديمير تريتشيكوف، مقابل أكثر من 1.7 مليون دولار، محققة رقماً قياسياً عالمياً جديداً للرسام الجنوب إفريقي المولود في روسيا، وذلك على ما أعلنت دار مزادات في جوهانسبرغ، أمس.

وتشكل اللوحة التي تعود إلى العام 1955 وتظهر امرأة ترتدي فستاناً حريرياً أخضر وذهبياً، أحد أشهر أعمال تريتشيكوف، إذ طُبعت في مختلف أنحاء العالم على أقمشة وأغطية وأغراض عديدة، مثل: مفارش المائدة وحقائب اليد.

وبيعت اللوحة عبر الهاتف في وقت متأخر من الثلاثاء لقاء 31,892,000 راند (1,776,017 دولاراً أمريكياً)، لشخص لم يتم الإعلان عن هويته، على ما أفادت دار «شتراوس أند كو» للمزادات.

وأوضحت الدار في بيان، أنّ السعر النهائي، الذي يتضمن العمولة والضرائب، «يتجاوز بكثير» الرقم القياسي العالمي السابق لأحد أعمال تريتشيكوف، وهو 1.5 مليون دولار للوحة «فتاة صينية» (1952) التي بيعت في لندن عام 2013.

وحقق تريتشيكوف الذي لُقّب بفضل أعماله التي تتسم بأسلوب خاص بـ«ملك الكيتش»، ثروته من نسخ أعماله وطبعها.

ولد تريتشيكوف عام 1913 في ما يعرف حالياً بكازاخستان، والتي كانت آنذاك من روسيا. فر مع عائلته إلى الصين خلال الثورة الروسية عام 1917 ونشأ في شنغهاي، قبل أن ينتقل إلى سنغافورة ثم إلى جنوب أفريقيا.