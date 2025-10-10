"انتيريرز" تُعيد الإمارات تعريف الأناقة في عالم الديكور الحديث

وانطلاقاً من التزامها بتراثها الغني وخبرتها العريقة، تُجسّد "انتيريرز الإمارات" الأسباب والدوافع وراء عودة هذين الأسلوبين المتميزين والمتكاملين في عالم التصاميم الداخلية الفاخرة.

كما تتبدّل الصيحات في مجالات الحياة اليومية، يشهد عالم التصميم الداخلي أيضاً تغيّراً مستمراً في أذواقه واتجاهاته. وفي عصر تصوغ فيه وسائل التواصل الاجتماعي مفاهيم الجمال وتغيّرها بسرعة، يصعب على الابتكارات اللحاق بإيقاع الزمن.

ومع ذلك، يبرز التصميم الكلاسيكي من جديد، بلمساته الراقية وتفاصيله الخالدة وموادّه الفاخرة، ليؤكد مكانته رمزاً للأناقة والذوق الرفيع.

إنّ هذا الحضور المتجدّد يعكس رغبة متزايدة لدى العملاء في تصاميم تمنح شعوراً بالاستمرارية والسكينة، وتُجسّد الجمال الذي لا يتأثر بتقلّبات الموضة ولا تغيّرات الزمن.

يُجسّد الأسلوب النيوكلاسيكي جوهر هذا التوجّه العصري، بأسلوبه الذي يجمع بين دفء الكلاسيكية وأناقتها، وحيوية الحداثة وبساطتها. إنه يوازن ببراعة بين جمال التفاصيل التقليدية ودقّتها، وبين الحضور العملي الراقي للتصاميم الحديثة، بخطوطٍ واضحة ولمساتٍ أنيقة تُبرز الحرفية في كل زاوية.

ولأنّه يمنح أصحاب المنازل العصرية فرصة الاستمتاع بفخامة الماضي وراحة الحاضر في آنٍ واحد، أصبح الأسلوب النيوكلاسيكي الخيار المفضل لعشّاق التميّز. فهو يمثّل ذروة الفخامة المتجددة التي تزيّن أرقى المنازل اليوم.

قال رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات"، تعليقًا على عودة التصاميم الكلاسيكية والنيوكلاسيكية: إنّ الفخامة الحقيقية لا تُقاس بالمظهر فقط، بل بقدرتها على التطوّر ومواكبة التغيّرات دون أن تفقد أصالتها. فالتصميم الكلاسيكي يعيدنا إلى الجماليات الخالدة التي تتجاوز الزمن، في حين يمنح التصميم النيوكلاسيكي هذا الإرث لمسةً عصرية تعبّر عن روح الحاضر. ومن خلال ريادتها في ابتكار وتطوير هذه الأساليب، تؤكد انتيريرز الإمارات التزامها بترسيخ مفهومٍ متجدّد للحياة العصرية الفاخرة، يجمع بين الأناقة الدائمة والتميّز الذي يصمد أمام تقلبات الزمن.

في عالمٍ تتسارع فيه مظاهر الحداثة يوماً بعد يوم، يبقى شغف الناس بالجمال الأصيل ثابتاً لا يتغيّر.

وتُثبت عودة الاتجاهات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية أن مستقبل التصميم يستمدّ أناقته من الماضي، ويُعيد تفسيرها بروحٍ عصرية نابضة بالحياة.

التشكيلة الجديدة من " انتيريرز " تُجسّد هذه الرؤية، إذ تؤكد أن الفخامة ليست لحظة مؤقتة، بل قيمة خالدة تتطوّر بأساليب متعددة. كل قطعة في هذه المجموعة صُمّمت بعناية لتعبّر عن براعة الحرفية ودقّة التفاصيل، وتجمع بتناغم بين سحر الكلاسيكية ومرونة الحداثة، لتمنح المساحات الداخلية طابعاً يجمع بين الأصالة والحداثة في آنٍ واحد.