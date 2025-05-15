21.5 مليون دولار لقاء «جوهرة البحر الزرقاء»

بيعت ماسة زرقاء كبيرة تزن 10.03 قراريط في مزاد مقابل 21.5 مليون دولار في جنيف، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وقالت الدار في بيان، إن الماسة المسماة «جوهرة البحر المتوسط الزرقاء»، التي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، «أثارت اهتماماً هائلاً» خلال المزاد.

لكن توبياس كورميند، مدير «77 دايموندز»، أكبر شركة لبيع المجوهرات عبر الإنترنت في أوروبا، قال في بيان إن المزاد كان «أقل إثارة للإعجاب» من المتوقع. وقد تجاوز سعر الماسة تقديره البالغ 20 مليون دولار، ما يشير إلى اهتمام كبير بهذه القطعة.

وقال رئيس قسم المجوهرات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط في «سوذبيز» كويغ برونينغ، بعد المزاد «هذا الحجر (الكريم) هو بلا شك نجم هذا الموسم ويُعد من أفضل الماسات الزرقاء التي بعناها على الإطلاق».

