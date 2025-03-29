20 ألف دولار جوائز «الرسوم المتحركة»

أعلن «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»؛ الحدث الأول من نوعه الذي يحتفي بالفن والابتكار في عالم الرسوم المتحركة، عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورته الثالثة، التي تقام على مدى 4 أيام خلال الفترة 1 ـ 4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ووجّه المؤتمر، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، الدعوة لفناني الرسوم المتحركة المبدعين والموهوبين لترشيح أعمالهم ضمن فئتين، هما؛ «جائزة اعرض مشروعك»، التي يستمر التقدم لها حتى تاريخ 15 أبريل، بينما تستقبل «جائزة الإعلان الترويجي للكتاب» طلبات الترشح حتى تاريخ 21 أبريل المقبل.

وتحتفي الجوائز بفناني الرسوم المتحركة والمهنيين ومبدعي المحتوى والصناعات الإبداعية والسرد القصصي من جميع أنحاء العالم، وتكرم الفائزين خلال حفل ختام المؤتمر في 4 مايو، إذ تقدم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة يبلغ مجموعها 20 ألف دولار، وتتيح لهم فرصة للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة، واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية، والتفاعل مع زملائهم الفنانين لتبادل التجارب والخبرات وقصص النجاح.