قبل أن تلمسها.. تجنب 5 أشياء في المتاجر ومراكز التسوق

قد يكون التسوق مهمة روتينية للبعض، بينما يعتبره آخرون تجربة ممتعة، ومع ذلك، فإن هذه المهمة اليومية يمكن أن تحمل مخاطر صحية، خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا أو خلال جائحة كورونا، حيث يمكن أن تتعرض لجراثيم مسببة للأمراض.

لمساعدة المتسوقين على تجنب هذه المخاطر، قدم موقع jang.com.pk قائمة بأكثر المناطق المليئة بالجراثيم في متاجر البقالة والتي ينصح بتجنبها.

1. لوحات أرقام التعريف الشخصية وشاشات اللمس عند الخروج

تعتبر لوحات أرقام التعريف الشخصية والشاشات التي تعمل باللمس عند الخروج من أكثر الأماكن التي تحتوي على جراثيم في المتاجر ومراكز التسوق. نظرًا لاستخدامها المتكرر من قبل العديد من الأشخاص ونادرًا ما يتم تنظيفها بشكل كافٍ، يوصي خبراء الصحة باستخدام طرق الدفع بدون تلامس لتقليل التعرض للجراثيم.

2. مقابض عربات التسوق والسلال

مقابض عربات التسوق والسلال هي أيضًا من المناطق التي يلمسها الكثير من الأشخاص، ما يجعلها عرضة لتراكم الجراثيم.

أظهرت دراسات سابقة وجود أنواع مختلفة من البكتيريا على هذه المقابض، بما في ذلك بكتيريا يمكن أن تسبب أمراضًا منقولة عن طريق الغذاء. لذلك، يُنصح بمسح المقابض باستخدام مناديل مطهرة قبل الاستخدام.

3. أبواب الثلاجات والمجمدات

قد لا يدرك الكثيرون أن أبواب الثلاجات والمجمدات في متاجر البقالة يمكن أن تكون مليئة بالبكتيريا والجراثيم. نظرًا لأن هذه الأبواب تتطلب ضغطًا لتبقى مفتوحة، فإنها تصبح من الأماكن الأكثر تلوثًا في المتجر.

4. صناديق وملاعق الأطعمة السائبة

صناديق الأطعمة السائبة مثل المكسرات والتوابل والحلوى غالبًا ما تكون ملوثة بسبب لمسها من قبل أيد قد لا تكون نظيفة. لضمان سلامتك، اغسل يديك جيدًا بعد لمس هذه الصناديق أو استخدام الملاعق الخاصة بها.

5. دورات المياه

يُنصح بتجنب استخدام دورات المياه في المتاجر العامة ومراكز التسوق، حيث إنها نادرًا ما يتم تنظيفها وتطهيرها بشكل كافٍ. إذا اضطررت لاستخدامها، تأكد من غسل يديك جيدًا وتجنب لمس وجهك قبل تنظيفهما بشكل صحيح.

نصائح عامة:

لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، يُفضل عدم لمس وجهك أثناء التسوق، وتنظيف يديك جيدًا بعد الانتهاء من التسوق، واستخدام المطهرات المتاحة في المتجر لتعقيم الأسطح التي تلمسها.