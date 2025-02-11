صور تتعدى قيمتها الـ 12 مليون درهم في «إكسبوجر»

يستعرض المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في نسخته التاسعة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، أعمالاً فوتوغرافية التقطتها عدسات نخبة من أفضل مصوري العالم.

وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المعارض الفردية والجماعية. ويقدم المهرجان لعشاق الفن البصري، ومحبي اقتناء الصور الفوتوغرافية، والمستثمرين فرصة حصرية لاقتناء صور فنية تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم، محوّلاً منطقة الجادة في الشارقة إلى مركز عالمي لفنون السرد البصري والقصص المرئية.

ويفتح «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أبوابه للزوار والهواة والخبراء، موفراً لهم فرصة اختيار إصدارات فوتوغرافية تتراوح أسعارها بين 3200 درهم و890 ألف درهم.

وتُجسّد هذه الأعمال جماليات وتنوع الإبداع البصري، وتلبي مختلف الاهتمامات والتطلعات والتخصصات، بدءاً من المشترين وهواة اقتناء وجمع الأعمال الفنية المحترفين وصولاً إلى المستثمرين في عالم الفن.

وتغطي معارض «إكسبوجر» 2025 مجموعة متنوعة من أنواع الفنون البصرية، كالتصوير الصحفي والوثائقي، والتصوير الفني والإبداعي، كما توفر لمحبي الطبيعة والحياة البرية فرصة استكشاف أعمال فنية توثق مشاهد طبيعية نادرة وأنواعاً مهددة بالانقراض، وتصحب هواة تصوير الرحلات والمغامرات في رحلة حول العالم من خلال الفن البصري لعدسات أفضل المصورين على الصعيد العالمي.

ويسلط المهرجان الضوء على تصوير البورتريه والتصوير الثقافي الذي يروي قصصاً إنسانية متنوعة، إلى جانب تصوير حياة الشارع، كما يمكّن عشاق التصوير الرياضي والحركي والتصوير الليلي من التعمق في سرديات بصرية حركية مدهشة.

وتضم قائمة الفنانين العالميين المشاركين في «إكسبوجر» 2025 المصور والناشط البيئي الحائز جوائز عالمية سيباستيان كوبلاند، الذي يقدم معرض «الزوال» حول التغير المناخي، ويشمل صورة من أشهر أعماله الفنية، والتي تبلغ قيمتها 900 ألف درهم.

كما يقدم المصور سورين سولكير، المعروف بالتقاط صور البورتريه للمشاهير الموسيقيين، وتصوير تشكيلات أسراب الطيور أثناء تحليقها، فيقدم معرض «الشمس السوداء» ويتضمن صوراً حصرية تقدر قيمتها بـ 550 ألف درهم، في حين تستكشف مصورة الأزياء وعالم التجميل أندريا بيلوسو، الاستدامة في معرض «فنون من أجل المستقبل»، ويتضمن صوراً بقيمة 627 ألف درهم.

ويضمن «إكسبوجر» 2025 لجميع ذواقي التصوير فرصة شراء عمل فريد ذي قيمة فنية عالية، مع تقديم خدمات التأطير العصرية بواسطة خبراء في هذا المجال في مقر المهرجان.