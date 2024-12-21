«أحب رائحة الليمون».. حوارات عميقة مع نجيب محفوظ

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «أحب رائحة الليمون.. حوارات مع نجيب محفوظ» للكاتبة سهام ذهني، ويعتبر الكتاب من أهم المصادر التي توثق حوارات عميقة وممتدة مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، فهو بمثابة رحلة حوارية طويلة إذ استمرت حوارات الكاتبة سهام ذهني مع نجيب محفوظ قرابة عشرين عاماً، مما سمح لها برصد جوانب مختلفة من شخصيته وإبداعه، وجوانب إنسانية عميقة في شخصيته، مثل علاقاته بأصدقائه وعائلته، وتأملاته في الحياة والمجتمع.

ويتضمن الكتاب حوارات متنوعة مع نجيب محفوظ، وتتميز لغة الكتاب بالبساطة والوضوح، مما يجعله ممتعاً للقراءة سواء من قبل المتخصصين في الأدب أو القراء العاديين.

وتنعكس صورة نجيب محفوظ في مرايا سهام ذهني، ففي كل صورة يظهر ملمحاً من نفسه وشخصيات عاصرها في الأدب والفن والسياسة، ليشاهد المتلقي من خلال الكتاب لوحة تتسع لأشكال الإبداع واتجاهاته، ويرصد قضايا ثقافية مهمة كان لها دورها في رسم الحياة الفكرية في مصر، ولأن الكاتبة اختارت الشكل الحواري، فقد جاء نصها مشحوناً بحيوية الفعل الكلامي الذي يدور بين رؤيتين مختلفتين.