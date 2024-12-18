بيع ساعة ديغول في مزاد بـ537 ألف يورو

سجلت ساعة يد تعود للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول أعلى سعر في مزاد علني أقيم في باريس، حيث بيعت الساعة من طراز «ليب» بمبلغ قياسي بلغ 537.920 يورو.

ضم المزاد مجموعة من المخطوطات والأغراض التذكارية للرئيس ديغول، وبلغ إجمالي الإيرادات 5.6 ملايين يورو شاملة الرسوم، وفقاً لدار المزادات «آركوريال».

وتعود هذه القطع إلى تركة نجل ديغول الأكبر، الأدميرال فيليب ديغول، الذي وافته المنية في مارس الماضي. وقد بيعت جميع القطع الـ372 المطروحة في المزاد بالكامل، ومن بينها مخطوطات ورسائل ورسومات، وقطار كهربائي. وأوضحت أركوريال في بيان أن المزاد مبادرة من أسرة الراحل، وسيُخصص جزء من ريعه لمؤسسة «آن ديغول» التي تحتضن وتواكب أشخاصاً من ذوي الإعاقة.