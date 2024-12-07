مكافآت «تسوّق واربح» تقدم جوائز نقدية بمليون درهم

أعلنت مكافآت «تسوّق واربح» عن واحد من أكبر عروضها الترويجية، حيث تقدم جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق مهرجان دبي للتسوق.

في إطار هذه الحملة، التي تتم بالتعاون مع شركة «رافل تك»، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من المراكز المشاركة الدخول في السحب من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في المتجر بعد إتمام عملية الشراء. وكل 200 درهم إضافية تتيح للمشاركين فرصاً أكبر للفوز بأن يكونوا ضمن 30 سعيد حظ سيحصلون على فرصة لتدوير عجلة الحظ وربح جوائز نقدية قيّمة.

وبدأت الحملة أمس 6 ديسمبر وتستمر حتى 11 يناير 2025، مع سحوبات أسبوعية تُجرى في 13، 20، 27 ديسمبر، يليها سحوبات أخرى في 3 و12 يناير 2025. وستُختتم الحملة بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم، مما يجعلها واحداً من أكثر السحوبات سخاءً في تاريخ المهرجان. وقال بيجو كورياش، المدير العام لشركة بي. يو. زد للاستشارات الإدارية والتسويقية: «لقد ساهم مهرجان دبي للتسوق بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجزئة. وبصفتنا ممثلين عن إحدى أبرز جمعيات مراكز التسوق في دبي، نفخر بدعم هذه الرحلة الممتدة على مدى ثلاثة عقود. ويعد هذا الإصدار الخاص فرصة للتعبير عن امتناننا لعملائنا الأوفياء من خلال تقديم جوائز مغيرة للحياة»..

ويشهد المهرجان عروضاً حصرية وترفيهاً مشوّقاً ومفاجآت يومية للعائلات والزوار. ومن بين المراكز المشاركة هذا العام: مركز الغرير، بوابة الخيل، آربيان سنتر، باي أفنيو، دبي فستيفال بلازا، مركز الكرامة، مركز مدن، سوق سيرينا، مركز الشروق، سيليكون سنترال، مركز تايمز سكوير، مركز فيلانوفا المجتمعي، وباي سكوير.