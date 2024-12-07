ساعة من نيزك ضرب الأرض قبل مليون عام

تعرض في مزاد، بنيويورك، اليوم السبت، ساعة نحتت من قطعة نيزك ارتطم بالأرض قبل نحو مليون عام. والساعة من تصميم الثنائي الفنان فيليب توليدانو وصانع الساعات ألفريد تشان. وصنعت ساعة Brutalist التي أطلق عليها اسم B/1M، من جزء من نيزك Muonionalusta، الذي تم اكتشاف بقاياه لأول مرة في قرية سويدية في عام 1906.

ومنذ ذلك الحين، عثر على عشرات القطع الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم بسبب قوة اصطدامه بالأرض، حسب «سي إن إن». ويقدّر سعر النموذج الأولي للساعة بين 8000 و16000 دولار عندما تعرض في مزاد Time for Art، الذي تنظمه شركة Phillips Watches، في نيويورك، اليوم. يتكون نيزك Muonionalusta بشكل أساسي من الحديد، ما يعني أنه كان على الثنائي حماية ساعتهما بطبقة مقاومة للصدأ، وقد نجحا في ذلك.

