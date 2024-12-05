«دبي للتسوق» ينطلق بتجارب تسوق استثنائية وفعاليات مذهلة

تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتنظيم الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025. حيث يقدم المهرجان هذا الموسم أجندة حافلة بالفعاليات على مدار 38 يوماً، تتضمن حفلات موسيقية استثنائية لنجوم مشهورين، وعروضاً للألعاب النارية المستمرة، وعروض الطائرات الدرون المذهلة بمعدل مرتين يومياً، بالإضافة إلى تجارب التسوق العالمية، والسحوبات الكبرى، والجوائز القيمة. سيجذب مهرجان دبي للتسوق الزوار بتجارب فريدة كل يوم، وفي كل أنحاء المدينة.

وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة. وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

وتجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية، ومشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات الدرون المجانية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في الطقس الرائع.

فيما يلي قائمة الفعاليات والتجارب التي تُقام خلال الأسبوع الأول من البرنامج الأكثر تميزاً في تاريخ مهرجان دبي للتسوق.

مهرجان 123 - حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق في كوكاكولا أرينا

● التاريخ: 6 و8 ديسمبر

● الموقع: كوكاكولا أرينا

● الوصف: يحيي النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر حفلاً رائعاً بتاريخ 6 ديسمبر خلال مهرجان 321 المنتظر. فيما سيواصل الجمهور الاستمتاع بالأجواء المميزة في 8 ديسمبر، مع «Coke Studio Live». التذاكر متوفرة الآن بكميات محدودة، ما يجعل هذا الافتتاح الرائع لعطلة نهاية الأسبوع فرصة لا تُفوت.

مهرجان 123 - ترفيه عائلي وأجواء كرنفالية في سيتي ووك

● التاريخ: من 6 إلى 8 ديسمبر

● الموقع: سيتي ووك

● الوصف: مجموعة مذهلة من الأنشطة المستوحاة من أجواء الكرنفالات، وورش العمل التفاعلية، والعروض الترفيهية المتنقلة في قلب دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق. يُقام هذا المهرجان المميز يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى وقت متأخر من المساء ليوفر أجواء مليئة بالمرح والتشويق للعائلات والحضور من جميع الأعمار.

عروض الألعاب النارية اليومية لمهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي وحتا

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025.

● المواقع: دبي فستيفال سيتي وحتا

● الوصف: ستضيء العروض المبهرة التي تقدمها مجموعة الزرعوني سماء دبي ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول يومياً عند الساعة 9:15 مساءً، بينما تتلألأ سماء حتا كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 8:00 مساءً.

عروض طائرات الدرون من شركة الإمارات للبترول بمعدل مرتين خلال مهرجان دبي للتسوق في بلوواترز وذا بييتش جي بي آر

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

● الوصف: ستضيء سماء دبي بعروض مذهلة لطائرات الدرون برعاية إمارات تُقام مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً، برعاية إمارات. تشمل هذه العروض الساحرة، التي تعد الأطول في تاريخ المهرجان، 1000 طائرة درون تقدم تشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الديناميكي، ومستقبلها الطموح. من 6 إلى 26 ديسمبر، سيبهر العرض الأول الجماهير بمؤثرات بصرية خلابة وتشكيلات طائرات درون رائعة احتفالاً بثلاثة عقود من لحظات المهرجان الأيقونية.

أضواء دبي

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع: جزيرة بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وكايت بيتش، وحتا، وسيتي ووك.

● الوصف: ستتحول سماء دبي إلى لوحة فنية مبهرة من خلال العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون مرموقون، مما يجعل المدينة مركزاً متألقاً للبراعة الفنية والإبداع.

حيث تنبض منطقة فستيفال باي بالحياة مع حفلات موسيقية مجانية مساء السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم العرب، وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد يوم 6 ديسمبر، يليه حفل للفنانة شمة حمدان يوم 7 ديسمبر الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان.

ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع: دبي فستيفال سيتي

● الوصف: تنبض منطقة فستيفال باي بالحياة مع حفلات موسيقية مجانية مساء السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم العرب، وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد يوم 6 ديسمبر، يليه حفل للفنانة شمة حمدان يوم 7 ديسمبر، الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان. وستزيد المتاجر المؤقتة الفريدة وخيارات الطعام المتنوعة من متعة التجربة، في حين سيتم إقامة عرضين يومياً لـ«تخيل» (IMAGINE) في مشهد مذهل ينتهي بعروض الألعاب النارية الرائعة.

وستحظى العائلات بفرصة الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من العروض الترفيهية التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار. وتتضمن الفعاليات أنشطة وعروضاً جذابة، مثل اللقاءات اليومية مع شخصيتي دبي المحبوبتين، مدهش ودانة، بالإضافة إلى عرض رائع يقدمه سيرك بلوما المذهل، ليضفي تجربة استثنائية على الزوار. ويكتمل التشويق مع سحوبات مهرجان دبي الكبرى اليومية، إلى جانب فرصة الفوز بمليون نقطة Blue Rewards (ما يعادل 10,000 درهم) في سحب مليونير مدهش وبلو ريواردز.

العرض الحي لبرنامج «إكس فاكتور» في دبي فستيفال سيتي مول

● التاريخ: كل أحد ابتداءً من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع: ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول

● الوصف: سيقدم برنامج «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع ضمن ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول. وتُقام المنافسات الغنائية الشهيرة بالشراكة مع تلفزيون دبي، وستحول دبي فستيفال سيتي مول إلى مركز للمواهب الموسيقية الرائعة من الساعة 10:30 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل. وتشتهر المسابقة بإنتاجها المبهر ولجنة التحكيم المرموقة التي تضم النجم الكبير راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد، حيث يصعد المشاركون على خشبة المسرح لتقديم عروض مميزة في إطار سعيهم نحو النجومية.

حتا × مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025

● الموقع: مركز حتا وادي هب

● الوصف: ستزدهر منطقة حتا وادي هب بمزيج حيوي من العروض الضوئية والألعاب النارية وعروض الموسيقى الحية، والعروض الخارجية، وخيارات تناول الطعام المميزة. الدخول مجاني للجميع من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، ومن 4 عصراً وحتى 10 مساءً في أيام الأسبوع.

حفل فرقة «Thirty Seconds to Mars»

● التاريخ: 12 ديسمبر 2024

● الموقع: كوكاكولا أرينا

● الوصف: تستعد الفرقة الأسطورية لعرض يحبس الأنفاس. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً وهي متوفرة الآن للبيع عبر موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني.

مدينة الشتاء

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع: مدينة إكسبو دبي، ساحة الوصل

● الوصف: تقدم السيدة كلوز أنشطة احتفالية رائعة، بما في ذلك فرز قائمة المشاغبين والمهذبين، وتزيين الكيك، وصنع الحرف اليدوية الخاصة بموسم الأعياد. سيعمل المصنع المليء بالمفاجآت والمرح يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً. أسعار التذاكر: 40 درهماً عند الحجز عبر الإنترنت و50 درهماً عند الشراء من شباك التذاكر.

كرنفال سباقات دبي

● التاريخ: ابتداءً من 6 ديسمبر 2024

● الموقع: مضمار ميدان

● الوصف: يعود كرنفال سباقات دبي للخيل لموسم 2024-2025 بحضور قوي وجوائز قيمة ومجموعة من الفعاليات العالمية المستوى. يتضمن الموسم سباقات خيول مشوقة، إلى جانب العروض الترفيهية الحية، وتجارب الطعام الفاخرة من فئة خمس نجوم كل يوم جمعة، مما يجعله واحداً من أكثر الكرنفالات رقياً في المنطقة.

مليونير Visa بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025

● الموقع: في جميع أنحاء المدينة

● الوصف: يمكن للمتسوقين الحصول على فرصة للفوز بمبلغ مليون درهم عند إنفاق ما مجموعه 500 درهم باستخدام بطاقة فيزا للخصم المباشر أو الائتمان من بنك دبي الإسلامي في المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق. لا يوجد حد لعدد المشاركات في السحب.

مليونير أمبر في مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: من 6 حتى 8 ديسمبر 2024

● الموقع: جميع متاجر مجموعة الطاير المشاركة في أنحاء المدينة

● الوصف: يقدم مليونير أمبر في مهرجان دبي للتسوق فرصة استثنائية لـ30 من أعضاء أمبر للفوز بمليون نقطة أمبر لكل منهم، بما يعادل 10,000 درهم، وذلك عند إنفاق 500 درهم على المنتجات بالسعر الكامل في عملية شراء واحدة خلال فترة العرض. سيتم إدخال العملاء المؤهلين تلقائياً في السحب.

سحوبات مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025

● الموقع: في جميع أنحاء المدينة

● الوصف: يقدم مهرجان دبي للتسوق 38 يوماً متتالياً من الجوائز اليومية المذهلة، والسحوبات الكبرى، والعروض الترويجية الرائعة.

سيحظى سكان دبي وزوارها يومياً بفرص لا حصر لها لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز رائعة مثل السحب الكبير لمهرجان دبي للتسوق، وجوائز مذهلة مع إينوك، وحملة «مليونير سكاي واردز كل يوم» من طيران الإمارات، وأكبر جائزة لهذا العام في مراكز ماجد الفطيم، وسحب مليونير مودش وبلو ريواردز في دبي فستيفال سيتي مول، والسحب الكبير لمجموعة دبي للمجوهرات بقيمة 1.5 مليون درهم من الذهب، وحملة «تسوق، استد واربح» من مجموعة مراكز التسوق في دبي، و30 تذكرة ذهبية من مهرجان دبي للتسوق بقيمة إجمالية تصل إلى 300,000 درهم هذا الموسم.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسيين Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.