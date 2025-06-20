مطعم LING LING في منتجع أتلانتس ذا رويال يكشف عن قائمة جديدة بنكهات مستوحاة من الطهي الآسيوي النابض بالحياة

كشف مطعم Ling Ling، الوجهة الرائدة للمذاق والترفيه في منتجع أتلانتس ذا رويال، عن قائمة طعام جديدة تعيد تصوّر النكهات النابضة بالحياة من المطبخ الآسيوي. وتضم القائمة المتجددة أكثر من 30 طبقًا جديدًا من المأكولات الآسيوية المعاصرة المُعدّة للمشاركة، إلى جانب قائمة مشروبات موسعة، وإطلالات خلّابة، وأجواء موسيقية مفعمة بالحيوية.

ولمحبي المذاق الياباني، قدّم الشيف التنفيذي ستيفن نغوين طبق "واجيو بيف ساندو"، والذي يتكوّن من فيليه واجيو أسترالي محصور بين خبز الحليب المحمص، ويُقدَّم مع صلصة تونكاتسو الكلاسيكية. وتشمل أبرز الأطباق أيضًا لمسات من المطبخ الإندونيسي التقليدي، من خلال السامبال المصنوع منزليًا، مثل الجمبري الملكي المشوي المُقدّم مع صلصة "سامبال ماتاه" البالية، والسلمون المشوي مع "سامبال بوانغ" الحارة.

وتأخذ الرحلة الذوقية الضيوف كذلك إلى كوريا من خلال تجربة شواء مستوحاة من الباربكيو الكوري، والتي تتضمن لحم واجيو أسترالي مطهو على نار مفتوحة بتتبيلة "جالبي"، ويُقدَّم مع مجموعة من أطباق "بانشان" الكورية وورق الخس الطازج.

وبالعودة إلى الجذور الكانتونية، يمكن للضيوف الاستمتاع بجراد البحر الشوكي الكامل المطهو في المقلاة، ويُقدَّم مع أحد أربعة أنواع من الصلصات: صلصة الزنجبيل والبصل الكلاسيكية، صلصة الفاصوليا السوداء الحارة، صلصة سنغافورة الحلوة والحارة، أو صلصة "تايفون شيلتر" الشهيرة في هونغ كونغ.

أما التحلية، فتشمل نكهات تايلاندية آسرة مثل "مانجو مع الأرز اللزج" التقليدي، وتحلية مبدعة من "كريم بروليه" بنكهة شاي الحليب التايلاندي.

ولا تزال الأطباق المفضّلة لدى زوار Ling Ling تتصدّر القائمة، مثل "باد تاي لوبستر بوسطن"، وتجربة "كوبي كايسيكي" التي تضم طبق "كوبي تاتاكي بالكمأة"، و"سترِبلوين ياكينيكو"، و"تندرلوين ساندو" مع دونبوري لحم الواجيو المقلي، إلى جانب طبق "واجيو مطلي بالذهب عيار 24" وصحن سوشي "Ling Ling Kiwami" المُختار من قِبل الشيف، فضلاً عن التحليات الشهيرة مثل "موليو بالشوكولاتة والبندق".

وقد تم أيضًا إطلاق قائمة "لقيمات الليل المتأخر" الجديدة، والتي تُقدَّم من الساعة 12:15 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 2:00 صباحًا كل يوم جمعة وسبت، لتلبي رغبات الضيوف المتأخرة. تشمل الأطباق: كافيار أوسيترا الفاخر، خبز "باو" المحشو بالدجاج المقلي أو التوفو المقرمش، بطاطا مقلية محمّلة بنكهات "أوكينومياكي"، مانجو مع أرز الباندان اللزج، وصحن "لينغ لينغ موتشي" المكون من ثلاث قطع.

يقع مطعم Ling Ling في منتجع أتلانتس ذا رويال، ويوفّر إطلالات خلّابة على أفق دبي والخليج العربي. ويُصعد الضيوف إلى الطابقين 22 و23 عبر مصعدين خاصين، حيث يمكنهم خوض رحلة تذوق فريدة في إحدى صالتي الطعام أو على التراس الواسع الذي يكشف مشاهد بانورامية لجزيرة النخلة.

الآن، أصبحت الحجوزات متاحة لتجربة القائمة الجديدة في Ling Lingيفتح المطعم أبوابه يوميًا من الاثنين إلى الأحد من الساعة 6 مساءً حتى 1 صباحًا، بينما تتوفر قائمة "لقيمات الليل المتأخر" يومي الجمعة والسبت من الساعة 12:15 بعد منتصف الليل حتى 2:00 صباحًا. يُسمح بالدخول لمن هم بعمر 21 سنة فأكثر ابتداءً من الساعة 9 مساءً.