بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق

بدأ العد التنازلي رسمياً لانطلاق فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية والسحوبات والجوائز على مدار 38 يوماً، لتسجيل أجمل الذكريات واللحظات الرائعة المليئة بالمتعة للجميع في مختلف أنحاء المدينة.

ويعد مهرجان دبي للتسوق في عامه الثلاثين أكثر روعة وتميزاً في تاريخه، حيث سيقدم جدولاً حافلاً بالتجارب والفعاليات الأكثر تميزاً على الإطلاق، تتضمن 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية يحييها مجموعة من ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً ممتعاً ومشوقاً، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 حدثاً مميزاً، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام، بما يتناسب مع الذكرى الثلاثين على إطلاق المهرجان.

وستشهد هذه الدورة عودة عروض الألعاب النارية، وعروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول التي تقام مرتين يومياً، ومهرجان 321 الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المهرجان.

فضلاً عن التجارب الجديدة التي تقام للمرة الأولى في دبي، بما في ذلك ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا DSF x، إلى جانب أكبر مجموعة من عروض التسوق على الإطلاق تقدمها أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، وسحوبات مذهلة في مختلف أنحاء المدينة. وفيما يلي بعض التجارب التي يمكن للجميع انتظارها بدءاً من يوم 6 ديسمبر:

يضيء مهرجان 321 الشهير مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من 6 حتى 8 ديسمبر في موقعين جديدين تماماً، هما: كوكاكولا أرينا، وسيتي ووك.

وتقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا مع استضافة الليلة الافتتاحية من مهرجان 123 التي يحييها النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر يوم 6 ديسمبر، يليها فعالية كوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر. وتنضم سيتي ووك إلى مهرجان 123 للمرة الأولى.

حيث تتحول إلى وجهة استثنائية للترفيه طوال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان مع تجربة احتفالية مليئة بالمتعة لجميع الأعمار. وستستمتع العائلات بـ76 عرضاً متجولاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المسيرات المميزة، وأكشاك الرسم بالجليتر والعروض المسرحية الممتعة مثل التمثيل الإيمائي، والتلاعب بالبلورات، والمشي على الكرة.

وستضاء سماء دبي بألوان رائعة كل ليلة طوال 38 يوماً من مهرجان دبي للتسوق، وذلك من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول في تمام الساعة 9:15 مساءً، بينما تضاء السماء في منطقة حتا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً.

يقدم مهرجان دبي للتسوق مجموعة مذهلة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول، وشركة إيه أو درونز، التي تقام بمعدل مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم 1000 طائرة درون عرضين رائعين كل ليلة احتفالاً بماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.