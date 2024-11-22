«موزة» بـ6 ملايين دولار

بيعت أخيراً، أكثر قطعة فنية إثارة للجدل، وتعد بين الأغلى عالمياً، حيث اشترى هذه القطعة الفنية المفاهيمية المكونة من موزة مثبتة على جدار بشريط لاصق، أول من أمس، في دار سوذبيز للمزادات بنيويورك مقابل 6.2 ملايين دولار، ملياردير صيني يدعى جاستن صن، مؤسس منصة العملات المشفرة ترون.

ويُطلق على الموزة اسم «الكوميدي» ولقبّت بـ«العمل الفني الأكثر تداولاً في القرن» والأكثر إثارة للجدل. واعتبرت ظاهرة عندما عُرضت لأول مرة في عام 2019 في آرت بازل ميامي بيتش، وفي مرحلة ما، أخذ فنان آخر الموزة من الحائط وأكلها. وقد جذبت هذه القطعة اهتماماً كبيراً حتى أنه كان لا بد من سحبها من المهرجان.

ولكن 3 نسخ منها بيعت بمبلغ يتراوح بين 120 ألف دولار و150 ألف دولار، وفقاً للمعرض الذي كان يتولى المبيعات في ذلك الوقت. وبعد 5 سنوات، دفع جاستن صن، مؤسس منصة العملات المشفرة ترون، أكثر من 40 ضعف هذا السعر في مزاد سوذبيز.