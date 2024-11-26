دراسة: فيتامين B3 يعالج الانسداد الرئوي المزمن

يعاني الملايين من الالتهاب الرئوي المزمن، ويزداد حدة مع دخول فصل الشتاء، ويبحث العديد من الأشخاص عن وصفات طبية للتخفيف من تداعيات هذا المرض.

وتوصل فريق من العلماء إلى أن تناول جرعة طبية من فيتامين محدد يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين نوعية حياة مرضى مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بحسب موقع روسيا اليوم.

يحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن عندما تتلف الرئتين والمجاري الهوائية وتلتهب، وهو غالباً ما يرتبط بالتدخين أو التعرض للمواد الكيميائية والغبار، إلا أن بعض المرضى قد يعانون منه دون سبب واضح.

وأوضح العلماء أن شكلا من أشكال فيتامين B3، ريبوسيد النيكوتيناميد، يعمل على تعزيز جهاز المناعة من خلال تحوله إلى جزيء NAD+ الذي يعتقد أنه يساعد في تقوية النظام المناعي.

وشملت الدراسة 40 مشاركا يعانون من الانسداد الرئوي المزمن، ومجموعة ضابطة من 20 متطوعا سليما، وتلقى المشاركون إما 2 جرام يوميا من ريبوسيد النيكوتيناميد، وهو أحد أفراد عائلة فيتامين ب 3، أو دواء وهمي.

وبعد 6 أسابيع، لاحظ الباحثون انخفاضا بنسبة 53% في مؤشر الالتهاب المعروف باسم الإنترلوكين 8، أو IL 8 لدى المرضى، وبعد 12 أسبوعا إضافيا من العلاج بالفيتامين، زاد التأثير بنسبة 63%.

وقال الباحثون: "لقد عانت المجموعة التي عولجت بفيتامين ب 3 من انخفاض التهاب الرئة أثناء الدراسة".

وأضافوا: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد النتائج وتحديد التأثير الطويل الأمد لريبوسيد النيكوتيناميد في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن".

ومع ذلك، أشار العلماء إلى أن الدراسة كانت صغيرة وأن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج. كما حذروا من أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين B3 قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع والتقيؤ وخفقان القلب، لذا ينبغي للمرضى استشارة الأطباء قبل تجربة هذا العلاج.