زراعة كلية حيوان معدلة لمريضة خمسينية

أجرت توانا لوني، أمريكية تبلغ 53 عاماً، عملية جراحية لزراعة كلية خنزير، لتكون ثالث شخص حي في العالم، يتلقى كلية خنزير، بعد أن توقفت كليتها الوحيدة عن العمل في نوفمبر الماضي، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية، وفق ما أعلن فريق مؤلف من علماء أمريكيين، أول من أمس. وقالت المريضة، في بيان: «أشعر وكأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة».

تبرّعت لوني بإحدى كليتيها لوالدتها في عام 1999، وعاشت على غسيل الكلى لثماني سنوات، بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية. وكانت المرأة الأمريكية التي تعيش في ولاية ألاباما في جنوبي الولايات المتحدة، تنتظر إجراء عملية زرع لها منذ عام 2017، لكن لم يُعثر على متبرع متطابق معها. وكانت حالتها الصحية تتدهور، وتلقت مؤخراً في مستشفى جامعة نيويورك لانغون في نيويورك، كلية خنزير معدّلة وراثياً، بطريقة تمنع الجسم من رفضها بشكل فوري. وأشار الفريق الطبي إلى أنّ «هذه العملية تشكّل أحدث تقدّم واعد في ممارسة جراحية ناشئة، يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء».

وأجرى هذا الفريق عدداً من عمليات زرع الطعوم المغايرة في السنوات الأخيرة، منها أوّل عملية زرع في العالم لكلية خنزير في جسم مريض ميت دماغياً، في سبتمبر 2021، لكنّ الكلية المزروعة عملت بشكل جيد لبضعة أيام فقط.