أطباء يعالجون غوريلا في عيادة أسنان

خاض 6 أطباء بيطريون «مهمة مستحيلة» مع غوريلا ضخمة في عيادة للأسنان، حيث دخلوا في سباق مع الوقت لإنهاء معالجة أسنانها قبل استيقاظها من المخدر مبكراً، وإحداثها فوضى مدمّرة في العيادة.

وحسب موقع «ميرور»، كانت الغوريلا بينغا البالغة 23 عاماً، تشعر بحالة سيئة، بسبب رفضها تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم لعلاج خرّاج أسنان، بعدما تم اكتشافه في فكها السفلي الشهر الماضي، خلال فحوصات روتينية للحيوانات تجريها الحديقة سنوياً.

وبما أن التدخل الجراحي كان الخيار الوحيد لإنهاء ألمها، تعاونت حديقة الحيوانات الوطنية في بريتوريا مع جامعة بريتوريا، من أجل نقلها إلى عيادة طب بيطري للأسنان. وشكّل فريق من ستة خبراء للحفاظ على سلامتها وإبقائها فاقدة للوعي خلال عملية معقدة لأسنانها، استغرقت ساعتين، وشاركت الحديقة لقطات من العملية عبر موقعها الإلكتروني «بريتوريا زو».

وانتهت العملية بسلام، ثم عادت إلى الحديقة خالية من الألم. وقالت البروفيسورة كاتيا كويبل، التي كانت جزءاً من فريق الأطباء البيطريين: «هذه الغوريلا البالغ وزنها 185 كلغ، يمكنها الانتقال من حالة فقدان الوعي إلى اليقظة التامة في ثوانٍ، ولهذا السبب، كان فريق مسلح جاهزاً على أهبة الاستعداد».