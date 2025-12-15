علماء يكتشفون علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية، عن علامة مبكرة في الجسم تدل على تطور مرض السكري من النوع الأول.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها مجلة Diabetes، أن أول خلايا يتم تدميرها عند بداية الإصابة بالسكري من النوع الأول، هي أصغر تجمعات خلايا بيتا المنتجة للأنسولين والخلايا المنفردة المنتشرة في البنكرياس.

وتحدث هذه العملية قبل ظهور أي أعراض، وتشير إلى المرحلة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي جزر لانغرهانس الكبيرة المسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من الإنسولين في الجسم.

ووفقا للباحثين، فإن القدرة على اكتشاف هذه المرحلة المبكرة وحماية جزر لانغرهانس الكبيرة قد يبطئ أو يمنع تطور المرض.

كما يفسر هذا الاكتشاف سبب تقدم المرض بسرعة أكبر عند الأطفال، الذين يمتلك بنكرياسهم عددا أكبر من الجزر الصغيرة المعرضة للهجوم المناعي أولا.

وأشار الفريق إلى أن النتائج استندت إلى تحليل عينات الأنسجة من قاعدة البيانات الدولية nPOD، ما يفتح الطريق أمام تطوير إستراتيجيات جديدة للوقاية ومكافحة مرض السكري من النوع الأول.خلا -