ثقب القلب: عيب شائع لا يعرفه الكثيرون





كثيراً ما نسمع عن امراض القلب المختلفة مثل الازمة القلبية، وضعف عضلة القلب، واضطراب ب نظم القلب، لكن مصطلح ثقب القلب قد لا يكون مألوفاً لدى الكثيرين والحقيقة ان ثقب القلب يعد من العيوب الخلقية الشائعة التي تصيب الجدار الفاصل بين جحرات القلب المختلفة سواء بين

هو الأكثر شيوعاً (PFO) او مايعرف بالثقب البيضاوي (ASD) او بين الاذنتين (VSD) البطينين

حيث يقدران حوالي %25 من البالغين لديهم هذا النوع من الثقوب دون ان يشعروا بأي اعراض وغالباً ما تتعلق هذه الثقوب الصغيرة تلقائياً في مرحلة الطفولة بينما قد تبقى عند بعض الاشخاص وتكتشف صدفة اثناء الفحص الروتين او تصوير القلب.

الأعراض والعلامات

تعتمد الأعراض على حجم الثقب ومكانه داخل القلب ففي حال كان الثقب صغيراً بين البطينين، قد لا تظهر أية أعراض،

.(Heart murmur)ويكتشف فقط أثناء الفحص السريري من خلال سماع صوت إضافي يعرف ب "النفخة القلبية"

أما في حالة الفتحات الكبيرة، فقد يعاني المريض من إجهاد في القلب، مع أعراض مثل ضيق النفس، تورم الأطراف، أو التعب العام، وغالباً ماتظهر هذه العلامات في سن مبكرة.

أما الثقوب بين الأذنتين، فقد تمر دون أعراض حتى مرحلة البلوغ، وتكون شدتها مرتبطة بحجم الفتحة: فكلما كانت الفتحة أكبر ظهرت الأعراض أبكر.

وقد يعاني المريض من ضيق في التنفس، تعب مزمن، اضطرابات في نظم القلب، واحياناً ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

وفي بعض الحالات النادرة، قد يؤدي وجود هذا الثقب الى سكتة دماغية نتيجة انتقال خثرة دموية صغيرة من الأذين الأيمن الى الأيسر، ثم الى الدماغ.

الثقب البيضاوي السالك(PFO)

الثقب البيضاوي السالك هو فتحة طبيعية موجودة لدى جميع الأجنة، وتسمح بمرور الدم بين الأذنين أثناء الحياة الجنينية ولكن حوالي %25 من الأشخاص تبقى لديهم هذه الفتحة مدى الحياة.

ورغم أنها لا تسبب عادة أي اعراض، الا انها قد تكون في بعض الحالات سبباً في السكتات الدماغية المؤقتة (العابرة) بسبب مرور خثرة صغيرة من الجانب الأيمن الى الأيسر من القلب.

التشخيص والعلاج

الإيكو عبر الصدر، أو الإيكو عبر المريء، يجعل تشخيص ثقب القلب سهلاً نسبياً، ويمكن تشخيصه ايضاً بالرنين

للقلب.

.CT المغناطيسي للقلب أو بال

أما العلاج، فيعتمد على حجم الثقب وتأثيره على القلب.

ففي الحالات الصغيرة التي لا تسبب أعراضاً، قد تكون المراقبة الدورية كافية.

أما إذا تسبب الثقب في أعراض أو مضاعفات، فيمكن إغلاقه بإجراء بسيط عبر القسطرة القلبية، ونادراً ما تستدعي الحالة عملية قلب مفتوح.

الخلاصة

معظم ثقوب القلب صغيرة ولا تسبب أي مشاكل صحية تذكر، وتكتشف غالباً عن طريق الصدفة.

لكن في حال ظهور أعراض أو حدوث مضاعفات، من الضروري مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بالعلاج أو الإغلاق.