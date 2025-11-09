Al Bayan
الصحّة

النبضات المغناطيسية تخفض نسبة السكر في الدم

وكالات


وجدت دراسة محلية أن النبضات المغناطيسية غير الجراحية تقلل من مستوى السكر في الدم على المدى الطويل لدى مرضى السكري الذين يعانون من زيادة الدهون في البطن.

شملت الدراسة الاستكشافية التي أجراها مستشفى سنغافورة العام والجامعة الوطنية في سنغافورة 40 مريضا بالغا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ولا يسيطرون عليه بشكل جيد، وهو ما يوفر نظرة ثاقبة على علاج مساعد محتمل لمعالجة مرض السكري.

وخضع كل من هؤلاء المرضى لجلسات أسبوعية -على مدى 12 أسبوعا- من نبضات مغناطيسية غير جراحية يتم توصيلها إلى ساق واحدة لمدة 10 دقائق، وعلى ساق بديلة كل أسبوع.

وكان استخدام مثل هذه الجرعات المنخفضة من المجالات الكهرومغناطيسية النبضية يحاكي تأثيرات التمرين من خلال تحفيز الميتوكوندريا، التي تنتج الطاقة للجسم، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وتم إجراء فحص الدم قبل وبعد الجلسات الـ 12. وقد استفاد المرضى الذين يعانون من زيادة الدهون في البطن بشكل أكبر من العلاج، حيث انخفض مستوى السكر في الدم لديهم إلى مستوى قريب من النطاق المستهدف لمرض السكري الذي يتم السيطرة عليه بشكل جيد.