حدقة العين تميز بين الذكريات الصحيحة والكاذبة

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد أن حدقة العين تعكس دقة الذكريات، وتساعد في التمييز بين الذكريات الصحيحة والكاذبة.

وفي دراسة، اختبر الفريق نظرية قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، تفيد بأن حدقة العين تتسع عندما يتعرف الشخص على شيء سبق له رؤيته، وهو ما يُعرف بـ«تأثير الحدقة القديم/الجديد».

وشارك في الدراسة 28 متطوعاً في هنغاريا، درسوا 80 كلمة غير شائعة ظهرت على الشاشة، ثم عُرض عليهم مزيج من الكلمات القديمة والجديدة، وطُلب منهم تحديد الكلمات التي يعرفونها وتذكر وقت ظهورها الأصلي.

وخلال التجربة، تم تتبع حجم حدقات أعينهم بدقة. وأظهرت النتائج أن حدقة العين اتسعت عندما تعرف المشاركون على كلمة سبق لهم رؤيتها، وكان اتساع الحدقة أكبر عندما تمكنوا من تذكر موقع الكلمة الأصلي بدقة.