الصحة العالمية تنهي حالة الطوارئ الدولية لمرض جدري القرود





أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ، أن مرض جدري القرود (إمبوكس) المعدي، الذي ينتشر بشكل خاص في قارة أفريقيا، لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت المنظمة في جنيف إنها تتبع توصية لجنة خبراء مستقلة بإنهاء حالة الطوارئ، التي أعلنت في عام 2024.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في المقر السويسري للمنظمة إن عدد حالات الإصابة بالمرض في انخفاض في البلدان الأكثر تضررًا في أفريقيا.

وإضافة إلى ذلك، فإنه منذ أن أعلنت المنظمة حالة الطوارئ، زادت المعلومات حول العوامل المسببة للعدوى والمخاطر المتعلقة بالمرض.

ومع ذلك، حذر جيبريسوس من أن الخطر لم يندثر بعد وأنه يتعين على السلطات أن تظل متيقظة.

وبحسب بيانات المنظمة ، تم الإبلاغ مؤخرا أيضا عن حالات في ألمانيا وبريطانيا والصين وتركيا.

ورغم ذلك، تبين أن معظم المصابين في تلك البلدان أصابتهم العدوى بالمرض أثناء السفر.