تسجيل أول إصابة بشرية بمرض النغف في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية أول حالة إصابة بشرية بمرض «النغف»، الذي يصيب الجلد، والناجم عن بكتيريا يرقة ذبابة «كوتشيليوميايا»، حسبما ذكرت إدارة علم الأوبئة بالوزارة.

وقالت الإدارة، عبر منصة «إكس»: «تم تسجيل الحالة لامرأة تبلغ من العمر 77 عاماً، تعيش في بلدية أكاكوياغوا بولاية تشياباس... في الوقت الحالي، المريضة في حالة مستقرة، وتتلقى العلاج بالمضادات الحيوية، ولا تزال تتلقى العلاج في مستشفى المدينة التخصصي العالي في تاباتشولا». وبحسب الأطباء، فإن هذه الحالة معزولة، ولم يتم رصد أي إصابات أخرى بين البشر.

داء «النغف»، الذي تسببه بكتيريا «كوتشيليوميايا»، هو مرض طفيلي يصيب الماشية في المقام الأول، ولكن نادراً ما يمكن أن ينتقل إلى البشر.

يحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية. ويعتبر مرضا يُصيب الجلد أو مناطق أخرى من الجسم، مثل: الأنف، والأذن، والعين، والمعدة. ولا ينتقل داء النغف من شخص إلى آخر على الإطلاق.