خرزات نباتية واعدة لإنقاص الوزن دون أدوية





كشف باحثون صينيون عن تطوير خرزات دقيقة نباتية تشبه حبات شاي "البوبا"، أثبتت فعاليتها في خفض وزن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، ما قد يمهّد الطريق لتطوير وسيلة جديدة للتخسيس بدون الحاجة إلى أدوية.

تصنع الخرزات من الشاي الأخضر وفيتامين هـ، وتغلف بجزيئات مستخلصة من الأعشاب البحرية. وعند تناولها، يتمدد الغلاف في الأمعاء حيث يرتبط بمكونات الدهون المهضومة جزئيًا ويمنع امتصاصها، ما يقلل السعرات الممتصة ويساهم في فقدان الوزن.

أظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت الخرزات فقدت نحو 17% من وزنها الإجمالي خلال شهر، مقارنة بمجموعة أخرى اتبعت النظام نفسه دون الخرزات، والتي لم تسجل أي فقدان ملحوظ للوزن. كما أظهرت النتائج أن الفئران أفرزت كميات من الدهون في البراز مماثلة لتلك الناتجة عن عقار أورليستات، المعروف عالمياً باسم "ألي" أو "زينيكال"، لكن دون الآثار الجانبية للمعدة.

ينوي الباحثون عرض النتائج خلال الاجتماع الرقمي للجمعية الكيميائية الأميركية في خريف 2025، كما بدأت اختبارات أولية على البشر.

وقال قائد الدراسة، يوي وو، طالب الدراسات العليا في جامعة سيتشوان:

"نريد تطوير شيء يتناسب مع الطريقة التي يأكل ويعيش بها الناس عادة. الخرزات عديمة النكهة تقريبًا ويمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي".