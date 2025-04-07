دواء ثوري لعلاج تلف الدماغ بعد الجلطات

تمكن باحثون في معهد الطب التجديدي بمركز البحوث الطبية والتعليم في جامعة موسكو، من تطوير دواء لعلاج الإصابات الحادة مثل الجلطات الدماغية.

وقال مكسيم كاراغياور كبير الباحثين في المعهد ، إن هذا الدواء يعتمد على الخلايا الجذعية وإفرازاتها لتحفيز الدماغ ويمكن استخدامه في جميع حالات الجلطات الدماغية، حيث يعمل على تقليل حجم النزيف في الدماغ وحماية المنطقة المتضررة من الأعصاب، مشيرا إلى أن الدواء الجديد فعال في جميع أنواع الجلطات الدماغية، ويمكن اعتباره بمثابة إسعاف أولي يساعد في إنقاذ المريض خلال المرحلة الحرجة.

وأضاف أن الجلطات الدماغية وإصابات الدماغ تسبب في سلسلة من المشكلات المعقدة، مثل انقطاع تدفق الدَّم إلى أنسجة الدماغ والالتهابات وتلف الأنسجة الثانوي، ولا يوجد دواء حالي قادر على معالجة كل هذه الآثار مرة واحدة، لكن إفرازات الخلايا السدوية المتوسطة ، وهي نوع من خلايا النسيج الضام، لديها هذه القدرة.