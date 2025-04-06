خطر السجائر الإلكترونية يتسارع بعد الثانوية

سلطت دراسة حديثة الضوء على توقيت بدء التدخين الإلكتروني، وتأثيره في سلوكيات المستخدمين، ما يفتح المجال لفهم أعمق لهذه العادة المتزايدة، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمواجهتها.

وكشفت الدراسة أن بدء التدخين الإلكتروني بعد التخرج في المدرسة الثانوية، يزيد بشكل كبير من احتمالية الإدمان.

وشملت الدراسة 2291 مراهقاً من 10 مدارس ثانوية في كاليفورنيا، وتمت متابعتهم على مدار 10 سنوات، من خلال استبيانات دورية. وأظهرت النتائج أن ثلثي المشاركين يفضلون السجائر الإلكترونية المنكهة بالفاكهة والحلوى.

وتبيّنت أن واحداً من كل 5 شباب «بدأوا التدخين الإلكتروني بعد الثانوية»، أصبحوا مدخنين منتظمين خلال عام واحد، بزيادة قدرها 40 %، مقارنة بمن بدأوا في سن 14 أو 15 عاماً.

وبيّنت الدراسة أن المراهقين الأكبر سناً، يطورون الإدمان على السجائر الإلكترونية بمعدل أسرع بثلاث مرات من أقرانهم الأصغر سناً. كما كشفت أن هذه الفئة كانت أكثر عرضة بثلاث مرات لاستخدام منتجات JUUL عالية النيكوتين، عند بدء التدخين الإلكتروني، ما زاد من خطر الإدمان لديهم.