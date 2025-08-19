"داء الفيالقة" يغزو نيويورك ويودي بخمسة أشخاص

توفي خمسة أشخاص في حي هارلم بمدينة نيويورك ونُقل 14 آخرون إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة Legionnaires' disease، في حالات تعود إلى عدوى تنتشر عبر أنظمة تكييف الهواء، على ما أعلن مسؤولو الصحة الاثنين.

وأعلنت إدارة الصحة في مدينة نيويورك عن تأكيد 108 حالات بهذا الداء التنفسي في الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

ويعد "داء الفيالقة" عدوى رئوية خطرة تسببها بكتيريا الفيالقة، وتبلغ نسبة الوفيات 9% من إجمالي المصابين بهذا الداء.

يمكن أن يحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسي عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء. ولا ينتقل هذا المرض من شخص لآخر.

وذكّرت إدارة الصحة في مدينة نيويورك مالكي المباني بالتزامهم ضمان الصيانة السليمة لأنظمة تكييف الهواء لمنع انتشار البكتيريا.

يشتق اسم هذا المرض من أولى الحالات المعروفة التي سُجلت عام 1976 في فندق في فيلادلفيا، حيث كانت جمعية المحاربين القدامى الأميركية تعقد مؤتمرا. وقد توفي أربعة وثلاثون شخصا حينها.