عملية قلب لمريض بروسيا.. والجراح في الصين

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مريضاً في مدينة نوفوسيبيرسك خضع لعملية قلب ناجحة، استخدم فيها روبوت تم التحكم به عن بعد بواسطة جراح قلب صيني في شنغهاي.

وتبعاً لوكالة تاس الروسية فإن جراح القلب الصيني تشي جين، وأثناء وجوده في شنغهاي، قام بالتحكم بالروبوت عن بعد لإجراء عملية جراحية فريدة من نوعها لإزالة عدم انتظام ضربات القلب لمريض روسي في نوفوسيبيرسك، وأصبح ذلك ممكناً بفضل النظام الروبوتي Stereotaxis، وهو النظام الوحيد في روسيا الذي يسمح بالتحكم عن بعد في القسطرة داخل القلب باستخدام مغناطيسات قوية.

وقام الأطباء بصنع نموذج إلكتروني ثلاثي الأبعاد للأذين في قلب المريض مسبقاً لتحديد المنطقة المسببة لاضطراب النظم بشكل دقيق، وأثناء العملية، قام الدكتور تشي جين بالتحكم بالروبوت الموجود في روسيا باستخدام فأرة كمبيوتر عادية، وقام بالقسطرة.