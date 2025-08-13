سرطان البنكرياس.. 6 علامات تحذيرية ولقاح واعد

يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر الأمراض فتكاً وخطورة على صحة الإنسان، حيث يصيب نحو 10,800 شخص سنوياً في المملكة المتحدة وحدها، بمعدل يقارب 30 حالة يومياً. ويحتل المرتبة الخامسة بين أنواع السرطان الأكثر فتكاً والعاشرة من حيث الانتشار فيها.

اكتشاف هذا المرض مبكراً يعد من أبرز الأسباب التي تحد من تفاقم الحالة وتحسين فرص العلاج.. ووفقاً لمؤسسة مكافحة سرطان البنكرياس، هناك ست علامات محتملة يجب عدم تجاهلها أبداً؛ ذلك أنها قد تدل على الإصابة المبكرة بهذا المرض القاتل:

آلام البطن أو الظهر

آلام مستمرة وخفيفة في البطن أو الظهر تزداد سوءاً مع الوقت، خصوصاً عندما يمتد الورم ويضغط على العمود الفقري، ما يدفع المصابين غالباً إلى طلب الإسعاف.

فقدان الوزن غير المبرر

هبوط في الوزن دون أي سبب واضح أو مجهود يُبذل، وهو مؤشر شائع في أمراض السرطان عموماً.

اليرقان

اصفرار الجلد وبياض العينين، وذلك عرض بارز، لكنه قد يظهر بشكل مختلف حسب لون البشرة، لذا يُنصح بمراقبة بياض العينين بانتظام.

الانخفاض المستمر للطاقة

تعب دائم لا يُزول مع النوم أو الراحة، ويختلف عن الإرهاق العابر، ما يستدعي التنبه.

تغيرات في لون الفضلات والبول

أي تغير غير معتاد في لون البول أو البراز يجب أن يثير القلق ويستوجب استشارة الطبيب فوراً.

عسر الهضم المستمر

مشاكل هضمية لا تتحسن مع العلاجات العادية، وهي دلالة مهمة تستدعي الفحص الطبي.

أمل

في ظل هذه التحذيرات، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر ميديسين" عن لقاح محتمل قد يغير ملامح علاج سرطان البنكرياس، حيث أظهر اللقاح قدرة على إبطاء تقدم المرض وتعزيز فرص النجاة، ما يمنح الأمل لآلاف المرضى حول العالم. والوعي المبكر بهذه العلامات يمكن أن ينقذ الأرواح، لذا يجب على الجميع عدم التردد في طلب التقييم الطبي عند ظهور أي من هذه الأعراض.