تقنية جراحية تمكّن مرضى «كوفيد الطويل الأمد» من الشم مجدداً

نجح أطباء في مستشفيات جامعة كوليدج لندن، التابعة لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، في تمكين مرضى يعانون «كوفيد الطويل الأمد»، من استعادة حاسة الشم، عبر استخدام تقنية جراحية مبتكرة. وتمثل هذه الجراحة، التي عادة ما تستخدم لعلاج انسدادات الأنف، خطوة جديدة نحو علاج فقدان الشم المرتبط بـ «كوفيد الطويل الأمد» بعد فشل العلاجات التقليدية مثل تدريب الشم والأدوية.

وتعتمد الجراحة، المعروفة باسم «رأب الحاجز الأنفي الوظيفي» (fSRP)، حسب «روسيا اليوم»، على تصحيح الانحرافات في الحاجز الأنفي وتوسيع الممرات الأنفية لزيادة تدفق الهواء إلى المنطقة الشمية في الأنف، ما يعزز قدرة المرضى على الشم. ووفقاً للباحثين، يتسبب تدفق الهواء المحسن في زيادة تعرض الأنف للروائح وبالتالي استعادة قدرة الشم.

وشملت الدراسة الجديدة 25 مريضاً عانوا من فقدان حاسة الشم لفترة تزيد على عامين، حيث خضع 12 منهم لعملية «رأب الحاجز الأنفي الوظيفي»، بينما استمر 13 مريضاً آخر في تلقي تدريب الشم. وأفادت النتائج أن المرضى الذين خضعوا للجراحة أظهروا تحسناً ملحوظاً في قدرتهم على الشم مقارنة بمجموعات أخرى.