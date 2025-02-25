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الصحّة

أدوية الاكتئاب تسرّع الخرف

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البيان

دبي

كشف باحثون أن مضادات الاكتئاب قد تسرّع من التدهور المعرفي لدى الأشخاص المصابين بالخرف، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «الطب». ووجدت الدراسة أن مرضى الخرف، الذين يتناولون مضادات الاكتئاب يعانون من تدهور معرفي أسرع مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.