تأكيد إصابة امرأة بإنفلونزا الطيور في ولاية وايومينج الأمريكي

ذكر مسؤولون بوزارة الصحة في ولاية وايومينج أنه تم نقل امرأة مسنة جنوب شرقي الولاية للعلاج من إصابتها بإنفلونزا الطيور.

يشار إلى أن هذه أول حالة إصابة بالولاية بالنوع الأول من فيروس "إتش 5 إن 1"، الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

وتم تسجيل إصابة نحو 70 شخصا في الولايات المتحدة بإنفلونزا الطيور العام الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلا أن باحثين ودراسات أشاروا إلى أن هذا قد يكون أقل من العدد الحقيقي.

وقالت وزارة الصحة بولاية وايومينج في بيان صحفي إنه يحتمل أن تكون المرأة، المقيمة في مقاطعة بلات بالولاية، أصيبت عن طريق المخالطة المباشرة لدواجن مصابة في منزلها. وتعاني المرأة من أمراض أخرى وتخضع للعلاج في ولاية أخرى.

يذكر أن معظم حالات الإصابة البشرية المؤكدة بإنفلونزا الطيور على مستوى الولايات المتحدة كانت أعراضها بسيطة.