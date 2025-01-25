التمرينات تحفّز الأنسولين وتحسن وظائف المخ

اكتشف الباحثون في جامعة روتجرز-نيو برونزويك، أن التمرينات الرياضية تنشط خلايا دماغية متخصصة تشارك في استجابة الجسم للأنسولين، مما قد يحسن وظائف المخ.

وتشير الدراسة، المنشورة في مجلة «آغينغ سيل»، إلى أن استهداف عمل الأنسولين في المخ قد يساعد في إبطاء أو منع الخرف.

وركز الباحثون على الحويصلات العصبية خارج الخلية التي تحمل البروتينات المرتبطة بحساسية الأنسولين، وشملت الدراسة 21 مشاركاً، بمتوسط عمر 60 عاماً، مصابين بمرض السكري.

وأظهرت عينات الدم التي تم جمعها قبل وبعد التمرين زيادة في الحويصلات التي تحمل البروتينات المرتبطة بحساسية الأنسولين، ويوضح هذا الاكتشاف لأول مرة أن التمرين يعزز إشارات الأنسولين في الدماغ، مما قد يفسر فوائده الإدراكية.