التبرع بـ "الميتوكوندريا" ينتج جنيناً "مُعدَّل وراثياً"

أظهرت تجربة أجريت في المملكة المتحدة قدرة مجموعة من الأطفال على تجنّب أمراض خطرة بفضل تعديل جيني يُجرى أثناء عملية تكوينهم، إلا أنّ هذه الدراسة لا يُمكن إجراؤها في فرنسا أو الولايات المتحدة بسبب القوانين الصارمة في هذا الخصوص.

وتقدم الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، نتائج تجربة غير مسبوقة، ، لتجنب نقل مرض وراثي نادر إلى أطفالهن تلقت حوالي 20 امرأة "تبرعا " بــــ "الميتوكوندريا" وهي عبارة عن " عضيات خلوية توجد داخل جميع الخلايا تقريبًا، وتعتبر مسؤولة عن إنتاج الطاقة "،في بعض الحالات، حالة واحدة من كل 5000 شخص ،يحدث خلل في الميتوكوندريا، وبالتالي، يُسبب ذلك مرضا "متقدريا" Mitochondrial disease يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة غالبا ما تكون خطيرة ومُعيقة، بينها مشاكل في الرؤية وداء السكري ضعف العضلات.

ومع ذلك، تعمل هذه الميتوكوندريا على حمض نووي خاص، منفصل عن بقية الخلية، لذا، فإن فكرة التبرع بالميتوكوندريا تقوم على استبدال الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بالأم بحمض نووي لامرأة أخرى بعد تكوين الجنين مباشرةً، وتبقى جميع المواد الوراثية الأخرى ملكا لكلا الوالدين.

و تُعد المملكة المتحدة رائدة في هذا المجال ، فقد سُمح بالتبرع بالميتوكوندريا هناك منذ عام 2015، ما أتاح إجراء التجربة التي نُشرت نتائجها أخيرا.

يرى علماء كثر أن هذه النتائج مُشجعة للغاية، من بين حوالى 20 مريضة، 8 أنجبن أطفالا تتراوح أعمارهم حاليا بين 6أشهر 3سنوات

ويتبيّن أن هؤلاء الأطفال وُلدوا بمستوى منخفض جدا من الحمض النووي للميتوكوندريا المُتضرر، يوضح هذا أن العلاج "يُقلل من انتقال" أمراض الميتوكوندريا، كما خلصت الدراسة.

ويعتقد البروفيسور السويدي نيلزغوران لارسون، أحد أبرز خبراء العالم في هذا المجال، أن ليس التقدم العلمي وحده ما يحظى بآراء إيجابية، إذ ينطبق هذا أيضا على القواعد التي اختارتها المملكة المتحدة، والتي أشاد بها العديد من الباحثين لسماحها بإجراء هذا البحث مع الإشراف عليه عن كثب من منظور أخلاقي.

ويتناقض هذا الخيار مع العديد من الدول الأخرى. ففي الولايات المتحدة، أعربت السلطات الصحية بانتظام عن معارضتها في السنوات الأخيرة.

وفي فرنسا، سعت الوكالة العامة للطب الحيوي إلى إطلاق أبحاث، لكنها واجهت مرارا وتكرارا تحديات قانونية، على الرغم من أن قوانين الأخلاقيات الحيوية لا تسمح إلا بإجراء تجارب على أجنّة يقل عمرها عن أسبوعين تكون مستمدة من الإنجاب بمساعدة طبية ومُعدّة للتدمير

ويثير التبرع بالميتوكوندريا بشكل رئيسي تساؤلات أخلاقية. ويخشى بعض المراقبين من أن هذا الإجراء الذي يعتمد على إدخال جرعة صغيرة من الحمض النووي من طرف ثالث، قد يُعطل نمو شخصية الطفل.

وقبل كل شيء، يُشير منتقدو هذا الإجراء إلى أنه شكل من أشكال التلاعب الجيني بالجنين، وهو أمر محظور تماما بموجب بعض الاتفاقيات الدولية.