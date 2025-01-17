تمارين رياضية تقلل خطر الإصابة بالزهايمر

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بريستول البريطانية، إلى أن التمارين الهوائية المنتظمة (الأيروبيك) يمكن أن تقلل بشكل كبير من المؤشرات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة «برين ريسيرتش»، أن النشاط البدني لا يحمي خلايا الدماغ الصحية فحسب، بل يعيد التوازن في الدماغ مع التقدم في العمر.

ركزت الدراسة على منطقة الحُصين، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم في الدماغ، وقيّمت تأثير التمارين الهوائية على المؤشرات الرئيسية لمرض الزهايمر.