توفي بسرطان تلقاه من «متبرع»

توفي رجل خضع لعملية زرع أعضاء بسرطان تلقاه من متبرع. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المريض، الذي لم يُكشف عن اسمه، يبلغ من العمر 69 عاماً، وكان مصاباً بتليف الكبد وتلقى عملية زرع كبد من متبرع متوفى في عام 2019.

وأضافت: «كانت العملية ناجحة، ومع ذلك، بعد أشهر أصيب الرجل بنوع عدواني ومتقدم من السرطان». وقد كشف المزيد من الاختبارات على الخلايا المستخرجة من الخزعة أن السرطان كان «مختلفاً تماماً» عن المرض الذي كان يعاني منه الرجل قبل خضوعه لعملية زرع الكبد.

واستناداً إلى مجموعة من نتائج التحاليل المعملية، حدد الأطباء أن السرطان الجديد «نشأ من المتبرع»، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. وتعد حالات السرطان «المزروع» نادرة للغاية ولا توجد إحصائيات بشأن هذا الموضوع، وفق «ديلي ميل».