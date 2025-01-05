«جين نادر» مسؤول عن شكل وحجم الأسنان

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة لندن، عن 18 منطقة جينومية تؤثر على حجم وشكل الأسنان، منها 17 منطقة لم يتم ربطها بأسناننا من قبل، وأوضحت الدراسة كيف يؤثر التنوع الجيني على أبعاد الأسنان عبر الأعراق.

وفقاً لفريق العلماء، فإن أحد المتغيرات، في الجين (HS3ST3A1)، ربما يكون قد ورث من إنسان الـ«نياندرتال». وتم العثور عليه فقط في المشاركين في الدراسة من أصل أوروبي، مع وجود قواطع.

يقول عالم الوراثة الإحصائية كاوستوب أديكاري، من جامعة لندن: حددنا الآن العديد من الجينات التي تؤثر على نمو أسناننا، وبعضها مسؤول عن الاختلافات بين المجموعات العرقية». وتتعلق نتيجة أخرى من الدراسة بجين (PITX2) المعروف بالفعل أنه يؤثر على نمو الأسنان وشكل الوجه، وهنا تمكن الباحثون من إظهار أن المتغيرات في الجين يمكن أن تتحكم في حجم الضرس، ونتوءات الضرس، وحتى شكل الفك.

وبحسب الدراسة المنشورة في «ساينس أليرت»، فإنه بالإضافة إلى تتبع شكل وحجم الأسنان عبر الزمن، يمكن لدراسات مثل هذه أن تساعد في تحديد العلاجات لمجموعة من مشاكل صحة الأسنان.