ارتفاع السكر مرتبط بتراجع وظائف الدماغ

كشفت دراسة جديدة، أجرتها شركة بايكريست، أن ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤثر سلباً في صحة الدماغ، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

وحللت الدراسة المنشورة في مجلة علم الأعصاب والشيخوخة، نتائج 146 بالغاً سليماً، تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، ووجدت أنَّ ارتفاع نسبة السكر في الدم، ارتبط بانخفاض الاتصال في شبكات الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والانتباه والتنظيم العاطفي.

كما وجدت الدراسة أنَّ هذه التأثيرات كانت أقوى لدى كبار السن، على الرغم من وجودها في جميع الأعمار، لكن كان لدى المشاركين الأكبر سناً عموماً، مستويات سكر في الدم أعلى من الأصغر سناً، كما أنَّ النساء أكثر تأثراً بارتفاع نسبة السكر في الدم من الرجال.

وكان هناك أيضاً ارتباط بين ارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب، والذي ربطته الأبحاث السابقة بصحة الدماغ الأضعف.