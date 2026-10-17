تسجيل 4 إصابات جديدة بإيبولا في كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية السبت تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس إيبولا، ثلاث منها لدى عاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولم تسجّل البلاد أي إصابة بإيبولا حتى السادس من أكتوبر، بعد وفاة رجل كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديموقراطية عقب عودته إلى بلاده.

وكانت الكونغو الديموقراطية أعلنت في مايو تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة، وسجلت مذاك أكثر من 9 آلاف إصابة. وأودى الفيروس بأكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الكينية في بيان "تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس إيبولا"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى سبع، بينها حالة وفاة أولى.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الأربعة الجدد "ظهرت عليهم أعراض الحمى" وعُزلوا فورا قبل إخضاعهم للفحص الذي أتت نتيجته إيجابية.

وخضع العاملون الصحيون الثلاثة، وهما رجلان يبلغان 29 و 35 عاما وامرأة تبلغ 32 عاما للحجر الصحي منذ 9 أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أنّ 128 شخصا من بين 130 شخصا مخالطا، تم تتبعهم ويخضعون حاليا للحجر الصحي.