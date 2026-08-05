طباعة خلايا سرطان العظام لكشف أسباب مقاومته العلاج

استخدم باحثون أمريكيون الطباعة الخلوية ثلاثية الأبعاد لإنتاج نماذج تحاكي البيئة المحيطة بخلايا سرطان العظام، في محاولة لفهم الأسباب التي تجعل بعض الأورام تقاوم العلاجات المتاحة.

وتعمل الباحثة أندريا فيرننغو وفريقها في جامعة روان على ترتيب الخلايا والمواد الداعمة داخل هياكل مجهرية مطبوعة، بحيث تقترب من الطريقة التي تتوزع بها مكونات الورم في جسم الإنسان.

ولا تتكون الأورام من خلايا سرطانية وحدها، بل تحيط بها أوعية دموية وخلايا مناعية وأنسجة ومواد كيميائية قد تؤثر في نموها واستجابتها للأدوية. ولهذا قد تعجز التجارب التقليدية التي تنمّي الخلايا على سطح مسطح داخل المختبر عن تمثيل سلوك الورم الحقيقي.

وتسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد للعلماء بالتحكم في مواقع الخلايا وكثافتها والمواد المحيطة بها، ثم مراقبة تفاعلها واختبار الأدوية عليها. ويأمل الباحثون أن تساعد النماذج الجديدة على تحديد العوامل التي تحمي الخلايا السرطانية من العلاج، وتوجيه تطوير خيارات أكثر دقة.

ويستهدف المشروع بصورة خاصة أنواعاً من سرطان العظام يصعب علاجها أو تعود بعد الاستجابة الأولية.

ولا تعني التقنية طباعة عضو بشري أو ورم لزرعه في المريض، بل إنشاء نموذج بحثي مصغر داخل المختبر. وقد تسهم هذه النماذج مستقبلاً في تقليل الاعتماد على الحيوانات وتسريع اختبار الأدوية المرشحة.