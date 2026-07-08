مستشفى الزهراء دبي يبرز ابتكاراً جراحياً منشوراً عالمياً لطبيب بالمستشفى يسهم في إنقاذ الأمهات والحفاظ على الخصوبة

سلّط مستشفى الزهراء دبي الضوء على الإنجاز العلمي للدكتور شاردا براتا غوش، استشاري أمراض النساء والتوليد، بعد نشر ابتكاره الجراحي "غرزة غوش" (Ghosh Suture)، والمعروف أيضاً باسم تقنية الشد المتتابع المتبادل للخيوط الجراحية (ASSTT)، في دوريات طبية عالمية محكّمة، باعتباره أحد الابتكارات التي تسهم في تحسين علاج حالات نزيف ما بعد الولادة، أحد أخطر المضاعفات التي قد تواجه الأمهات أثناء الولادة.

كما استعرض الدكتور غوش هذه التقنية خلال المؤتمر السنوي للكلية الهندية لأطباء النساء والتوليد (AICOG 2026)، إضافة إلى المؤتمر الدولي لأمراض النساء وصحة المرأة – دبي 2025.

ويُعد نزيف ما بعد الولادة من أبرز أسباب وفيات الأمهات ومضاعفات الولادة عالمياً، إذ يتطلب تدخلاً عاجلاً للسيطرة على النزيف، بينما قد تستدعي بعض الحالات اللجوء إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياة المريضة، ما يؤدي إلى فقدانها القدرة على الإنجاب.

وجاء تطوير غرزة غوش بهدف توفير تقنية جراحية سريعة وفعّالة تساعد على السيطرة على النزيف مع الحفاظ على الرحم متى ما سمحت الحالة الطبية بذلك، بما يمنح المرأة فرصة الحفاظ على خصوبتها المستقبلية.

وتتميز التقنية بأنها لا تحتاج إلى شقوق إضافية في الرحم أو خطوات جراحية معقدة، وتعتمد على شد الخيوط الجراحية بصورة متتابعة ومتوازنة لتحقيق ضغط فعّال على الرحم خلال نحو أربع دقائق فقط، وهو ما يمنح الأطباء أداة عملية في الحالات التي تكون فيها سرعة التدخل عاملاً حاسماً.

ووفقاً للدراسة السريرية المنشورة، طُبقت التقنية في أكثر من 100 حالة من حالات ارتخاء الرحم، إلى جانب عدد من حالات المشيمة الملتصقة، وأظهرت نتائج واعدة في السيطرة على النزيف وتقليل الحاجة إلى استئصال الرحم في الحالات المناسبة.

وقال الدكتور شاردا براتا غوش، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى الزهراء دبي:

"في حالات نزيف ما بعد الولادة، تكون كل دقيقة حاسمة. هدفنا هو السيطرة السريعة على النزيف مع الحفاظ على الرحم متى ما كان ذلك آمناً للمريضة. وقد جاءت غرزة غوش لتوفر تقنية بسيطة وسريعة وقابلة للتطبيق، تسهم في إنقاذ حياة الأمهات والحفاظ على فرص الإنجاب مستقبلاً."

من جانبه، قال الدكتور عمرو علي، المدير الطبي لمستشفى الزهراء دبي:

"نفخر بأن يضم مستشفى الزهراء دبي أطباء يسهمون في تطوير الممارسات الطبية على المستوى الدولي، إلى جانب تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى. ويجسد هذا الابتكار التزامنا المستمر بدعم البحث العلمي وتبنّي أحدث الحلول الطبية التي تنعكس إيجاباً على جودة الرعاية وسلامة المرضى."

وأكد المستشفى أن هذا الإنجاز يعكس اهتمامه بدعم الابتكار والبحث العلمي، وتوفير أحدث التقنيات الطبية في مختلف التخصصات، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي للتميز الطبي.