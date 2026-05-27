كيف يعيد التغير المناخي رسم خريطة انتشار فيروس «شيكونغونيا»؟

لم تعد أزمة التغير المناخي تقتصر على ارتفاع منسوب مياه البحار أو ذوبان الجليد في القطبين، بل أصبحت محركاً أساسياً لإعادة توزيع الخارطة الوبائية العالمية. وفي تحذير علمي حديث، كشف باحثون أن الارتفاع المستمر في درجات حرارة كوكب الأرض سيؤدي إلى توسيع النطاق الجغرافي لفيروس «شيكونغونيا» العنيف، لينتقل من موائله المدارية التقليدية ويجتاح مناطق معتدلة كانت آمنة تاريخياً، بما في ذلك أجزاء واسعة من أوروبا، أمريكا الشمالية، وشرق آسيا، بحلول نهاية القرن الحالي.

هذا التحذير، نُشرته في مجلة فرونتيرز إن سيلولار أند إنفكشن ميكروبيولوجي، يضع المنظومات الصحية في الدول المتقدمة أمام تحدٍ غير مسبوق. فالمرض الذي كان يُنظر إليه كتهديد بعيد يقتصر على المناطق الاستوائية، بات يطرق أبواب الدول المعتدلة، مدفوعاً بهجرة الحشرات الناقلة التي تبحث عن بيئات أكثر دفئاً.

يُصنف فيروس «شيكونغونيا» من قِبل منظمة الصحة العالمية كأحد الأمراض المدارية المهملة. وتعود تسمية المرض إلى لغة «كيماكوندي» المحلية (وهي لغة أفريقية أصلية)، وتعني حرفياً «أن يصبح المرء ملتوياً» أو «منحنياً»، في وصف دقيق ومأساوي لشدة آلام المفاصل والعضلات التي تجبر المريض على الانحناء عاجزاً عن الحركة. وينتقل هذا الفيروس إلى البشر عبر لسعات إناث بعوض من جنس «إيديس»، وتحديداً بعوضة الزيبرا (الزاعجة المصرية) والبعوض النمر الآسيوي.

وتتمثل الأعراض السريرية للمرض في ارتفاع مفاجئ وحاد في درجة حرارة الجسم، يصاحبه طفح جلدي، وصداع شديد، وإرهاق عام، وغثيان. ورغم أن المرض نادراً ما يكون مميتاً، إلا أن آلام المفاصل الناتجة عنه قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات، مسببة إعاقة حركية طويلة الأمد للمصابين. ووفقاً لأحدث تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) الصادرة لعام 2026، فقد سُجلت نحو 33 ألف إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم منذ بداية العام، نتج عنها تسع وفيات، مع تركز الكتلة الأكبر من هذه الحالات في دول أمريكا الجنوبية التي تعاني من موجات حرارة ورطوبة قياسية.

حتى منتصف عام 2026، لا يُعد فيروس «شيكونغونيا» متوطناً في القارات الشمالية مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية؛ إذ تقتصر الحالات المسجلة هناك على «الإصابات الوافدة»، وهم المسافرون والسياح القادمون من المناطق الموبوءة في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، أو جنوب آسيا. إلا أن خطوط الدفاع البيئية لهذه المناطق الآمنة بدأت تنهار بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح الدكتور «يي شو»، الباحث في جامعة «تشجيانغ» للطب الصيني بمدينة هانغتشو وأحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة الحديثة، أن النماذج المناخية الحاسوبية المتطورة تظهر أن 139 دولة أو منطقة حول العالم تُصنف حالياً كبيئات مهددة بخطر تفشي الفيروس، وهي مساحة شاسعة تلتهم أكثر من خمس يابسة كوكب الأرض (حوالي 21.3%). وأضاف الدكتور «شو» أن محاكاة التغير المناخي تتوقع بثقة استمرار تمدد الفيروس شمالاً نحو المناطق المعتدلة؛ حيث ستتحول مناطق مثل شمال شرق أمريكا الشمالية، ووسط أوروبا، وشرق آسيا، إلى «بؤر ساخنة» جديدة ومثالية لتوطن المرض بحلول عام 2100 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي تسمح للبعوض بالبقاء والتكاثر خلال مواسم الشتاء التي أصبحت أكثر دفئاً.

تكمن خطورة هذا التمدد الشمالي في قدرة الفيروس على التكيف؛ فبينما كانت «الزاعجة المصرية» الاستوائية هي الناقل التاريخي الرئيسي، أثبتت الأبحاث أن البعوض النمر الآسيوي بات يلعب دوراً محورياً يتجاوز 70% في خريطة التوزيع المستقبلي للمرض. ويمتاز هذا النوع من البعوض بقدرته العالية على تحمل الطقس البارد مقارنة بنظيره الاستوائي، مما يجعله قادراً على الاستقرار في أوروبا وأمريكا بمجرد حدوث أدنى ارتفاع في درجات الحرارة.

علاوة على ذلك، كشف العلماء أن الارتفاع الحراري لا يوسع النطاق الجغرافي للحشرات فحسب، بل يتدخل في «البيولوجيا الداخلية» للفيروس نفسه. فعندما تتراوح درجات الحرارة بين 18 و28 درجة مئوية، تتسارع فترة الحضانة الخارجية للفيروس داخل جسم البعوضة بمعدل أربعة إلى خمسة أضعاف، مما يعني أن البعوض يصبح قادراً على نقل العدوى للبشر بسرعة فائقة وبكفاءة أعلى بعد لسع شخص مصاب. هذا التسارع البيولوجي يرفع بشكل حاد من احتمالية تحول الحالات الوافدة الفردية إلى تفشيات محلية واسعة النطاق في المدن الأوروبية والأمريكية، مما يستدعي تحديثاً فورياً لبروتوكولات الرصد الصحي، وتطوير استراتيجيات مكافحة ناقلات الأمراض، وتسريع اعتماد اللقاحات لضمان حماية المجتمعات المعتدلة من غزو الأوبئة المدارية.