دراسة تحذر: النعاس النهاري المتكرر يكشف أمراضاً خفية لدى كبار السن

كشفت دراسة حديثة أن الشعور المتكرر بالنعاس خلال النهار لدى كبار السن قد لا يكون أمراً عادياً، بل قد يشير إلى وجود مشكلات صحية كامنة، ويرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة.

وأوضحت الدراسة أن القيلولة الطويلة أو المتكررة، خصوصاً خلال ساعات الصباح، قد تعكس اضطرابات غير مُشخّصة، من بينها أمراض القلب، والتدهور العصبي، أو اضطرابات النوم، ما يجعلها مؤشراً يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

واعتمد الباحثون في دراستهم على متابعة أكثر من 1300 شخص على مدى فترة طويلة وصلت إلى 19 عاماً، حيث استخدموا أجهزة تُرتدى على المعصم لرصد أنماط النشاط والراحة بدقة، ما أتاح الحصول على بيانات موضوعية حول سلوك النوم لدى المشاركين.

وبيّنت النتائج، المنشورة في JAMA Network Open التابعة لـالجمعية الطبية الأمريكية، أن طول مدة القيلولة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة تقارب 13% لكل ساعة إضافية يومياً، فيما ارتبط تكرار القيلولة بزيادة الخطر بنحو 7% لكل مرة إضافية. كما سُجلت معدلات أعلى للمخاطر لدى الأشخاص الذين يميلون إلى النوم خلال ساعات الصباح مقارنة بغيرهم.

ورغم أن القيلولة تُعد سلوكاً شائعاً بين ما يتراوح بين 20% و60% من كبار السن، وقد تحمل فوائد صحية في بعض الحالات، إلا أن الإفراط فيها قد يكون مؤشراً على خلل صحي يتطلب التقييم، ما يؤكد أهمية التوازن والانتباه لأي تغيرات غير معتادة في أنماط النوم.