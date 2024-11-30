بلورات نانوية جديدة مضادة للميكروبات

طور العلماء في جامعة رايس بلورات نانوية من هاليد البيروفسكايت، مستقرة وفعالة وسهلة الإنتاج كعوامل مضادة للميكروبات، والتي يمكنها قتل البكتيريا في الماء عند تعرضها للضوء المرئي دون أن تتدهور بسبب الضوء أو الرطوبة.

للتغلب على مشكلات البيروفسكايت مثل عدم استقرارها في الماء والسوائل البيولوجية، طور فريق البحث طلاء ثنائي الطبقة من ثاني أكسيد السيليكون، والذي سمح لها بالبقاء مستقرة مع الاستمرار في تمكين نقل طاقة الضوء، وهو أمر بالغ الأهمية لتوليد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل البكتيريا.

واختبر الباحثون هذه البلورات المطلية باستخدام مواد تعتمد على الرصاص والبزموت، وعند تعرضها للضوء المرئي، دمر كلا النوعين أكثر من 90% من البكتيريا في غضون 6 ساعات، مع الحفاظ على ثباتها على مدار فترة 4 أيام.