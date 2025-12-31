"أواكين سبا" وجهتكم لرحلة التجديد والشفاء والتوازن الذاتي في العام الجديد

ضعوا لأنفسكم هدفًا في بداية العام الجديد لاستعادة حيويتكم وتوازُنكم الداخلي، وشحن طاقتكم بطاقة إيجابية. فكثيرون يستغلّون هذه الفترة للبحث عن انطلاقة جديدة تعيد إليهم توازنهم وانسجامهم واستقبال العام بقوة وتركيز أكبر. ومن هذا المنطلق، نود أن نشارككم بعضاً من العلاجات الاستثنائية التي يقدمها "أواكين" — وجهة السبا والعافية الشاملة في منتجعي "أتلانتس ذا رويال" و"أتلانتس النخلة" — حيث تم تصميم تجارب علاجية وجلسات تدليك وبرامج لياقة بدنية بعناية لتمنحكم تواصلاً أعمق مع الجسد والروح والعقل.

"أواكين سبا" – منتجع "أتلانتس ذا رويال"

تمّ تصميم وجهة السبا والعافية الشاملة هذه من الجيل الجديد لتساعد الضيوف على استعادة التوازن الداخلي، الصحة، والسعادة من خلال باقة متنوعة من العلاجات الفريدة.

•tيمتد السبا على مساحة 5,045 متر مربع ويشمل مرافق داخلية وخارجية، ويضم 15 جناحاً علاجياً لكبار الزوار، بالإضافة إلى جناحين متخصصين للتنويم الإيحائي واستشفاء اللياقة البدنية.

•tيعيد "حمام سينسوريوم" ابتكار ثقافة الحمّام من خلال تجربة مستوحاة من العناصر الطبيعية الأربعة: النار والأرض، والماء، والهواء، لتنقية الجسم وتحقيق التناغم.

•tيقدم مركز اللياقة البدنية برامج فردية وجماعية، داخلية وخارجية في الهواء الطلق، وحصص مائية في مسبح بطول 25 متراً، واستديو للحركة، بالإضافة إلى جلسات التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) على شاطئ البحر.

•tكما أنّ السبا نباتي 100% ومصمم على مبدأ خالٍ من القسوة، ويقدّم منتجات عالمية متخصصة للعناية بالبشرة من ابتكار "الدكتورة باربرا ستورم"، و "سكين 111"، و"أمرا"، و" أوغسطينوس بدر" لتعزيز تجارب العافية.

•tجميع المعالجين مدرّبون على العلاج بالطاقة بأسلوب الريكي (Reiki Energy Healing)

•tيقدم السبا تجارب علاجية فريدة ومتكاملة، ومفعمة بالخلطات العربية الأصيلة، وتشمل:

جلسة توازن الشاكرات

عندما تتناغم مراكز الطاقة لدى الإنسان، تُطلِق العنان لإمكاناته الكامنة الحقيقية. ولتحقيق ذلك، تُدمَج حركات مدروسة ومصمَّمة بعناية على أيدي خبراء الطاقة مع ضبط الاهتزازات على ترددات صوتية محددة باستخدام شوكات رنّانة، بهدف تنقية الطاقة الراكدة وتطهيرها. وتقدّم هذه التجربة رحلة حسية فريدة تجمع بين التدليك العلاجي وتوازن الشاكرات.

جلسة التنويم المغناطيسي العلاجي:

تتيح هذه التجربة للزوار إعادة ضبط حالتهم الذهنية عبر مزيج من مساج الظهر والرقبة والكتفين، إلى جانب مساج الرأس باستخدام تقنية خطوط الطاقة (Meridian)، مع غمر صوتي عميق، وتمارين التنفس، وتقنيات التنويم الإيحائي. تمنح هذه الجلسة شعوراً بالهدوء والراحة، وتساهم في تخفيف الصداع والتوتر وتصفية الذهن من الأفكار المزعجة.

مساج "الساعة الذهبية" للتدليك بحجر الذهب عيار 24 قيراطاً:

يُعرف الذهب بقدراته الروحانية العلاجية، وهو ما يميز هذا المساج الذي يستخدم فيه أحجاراً بركانية ساخنة مغمسة يدويًا في ذهب عيار 24 قيراطاً لتحتفظ بحرارتها المتوهجة. يصل المعالج إلى طبقات أعمق من أنسجة العضلات، فيما يضفي الزيت العطري الدافئ الممزوج بالذهب إحساساً بالاسترخاء ويعزز تدفق الطاقة الإيجابية.

سبا "أواكين" – منتجع "أتلانتس النخلة"

الملاذ الحائز على جوائز، والذي يقدم تجربة شاملة للعافية في قلب المنتجع.

•tيمتد السبا على مساحة 2400 متر مربع موزعة على طابقين، ويضم 27 غرفة علاجية.

•tيضم ملاذ "أواكين ريتريت" مسبح الهيدروثيرابي للعلاجات المائية، ونافورة الثلج، وغرف البخار الممزوجة بروائح الزيوت العطرية لتسحين المزاج، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للاسترخاء.

•tيستخدم السبا منتجات نباتية 100% وخالية من القسوة، كما يقدم مجموعة من منتجات العافية والعناية بالبشرة و الجسم مبتكرة محلياً في دولة الإمارات.

•tكما يضم السبا مركز "أواكين" للياقة البدنية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة، والتي تشمل:

•tبرامج اللياقة البدنية مصممة حسب الطلب

•tالتدريب الشخصي

يصمّم مدربو اللياقة البدنية برنامجًا مدروسًا ومخصّصًا لكل ضيف، يهدف إلى اختبار قدراته وفق إمكاناته الفردية وتحفيزه لاعتماد نمط حياة نشط، مع تحقيق أهداف بدنية ملموسة، مثل الإعداد البدني للمنافسات والفعاليات الرياضية.

•tوحدة التمدد (Stretch Pod)

يوفر هذا الجهاز تمارين تمدد بإشراف أخصائينا، تعتمد على استخدام وزن الجسم مع حركات تمدد طويلة ومدروسة لزيادة مدى الحركة والمرونة. تُعد مثالية قبل أو بعد التمرين، كما تساعد على استهداف وتمديد مناطق محددة من الجسم بفعالية

•tالعلاج بالتبريد (Cryotherapy)

يسرّع هذا العلاج عملية التعافي بعد التمرين باستخدام غرفة التبريد، حيث يخفف آلام العضلات، ويقلل الالتهابات، ويعزز الأكسجة مع التخلص السريع من السموم في الجسم. كما يسهم في تحسين جودة النوم بشكل أعمق وزيادة مستويات الطاقة بفضل إفراز هرمون الإندورفين.

تمارين التمديد بمساعدة تقنية PNF

أسلوب متقدم لتدريب المرونة وإعادة التأهيل، يعتمد على انقباض وتمديد مجموعات العضلات المستهدفة، مما يعزز الكفاءة العصبية العضلية ويطور التحكم الحركي.

جلسة علاج الطاقة

يعتمد هذا العلاج بالكامل على حدس المعالجين وفن بايوسن Byosen العريق (فحص اليدين)، بهدف التعرف على تغيّرات الطاقة في الجسم الناتجة عن الأمراض الجسدية أو الآلام النفسية. حيث تُستخدم تقنيات الريكي مع اللمس المباشر أو عن بعد دون لمس لتعزيز طاقة الحياة وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاجها، مما يساعد على تحقيق الاسترخاء العميق وتسريع عملية الشفاء.

حمام مقشّر بأملاح الخليج وأوراق المورينجا:

يقوم هذا التقشير اللطيف بتنشيط وتنقية الجسم باستخدام أملاح الخليج وبذور التمر وأوراق المورينجا، يلي ذلك لف الجسم بأزهار المورينجا لدعم عملية تخلص الجسم من السموم. وتُختتم الجلسة بتطبيق زبدة الشيا بالمورينجا، لتترك البشرة متجددة ومفعمة بالحيوية.