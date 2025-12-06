علامة تحذيرية.. ماذا يعني غياب الشعر عن أصابع القدم؟

كشف خبير طبي أن غياب الشعر على أصابع القدم قد يكون مؤشراً تحذيرياً لمشكلات صحية خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستوى الإنسولين في الدم لفترات طويلة.

وقالت الدكتورة شابان، أخصائية الطب الباطني والروماتيزم، إن معظم المرضى الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين والذين يعانون تاريخياً من ارتفاع الإنسولين، تظهر لديهم علامات واضحة على أطرافهم السفلية، أبرزها فقدان الشعر على أصابع القدمين، وفقا لـ Newsner Stories.

وأضافت: "أصابع القدمين من المناطق التي تتأثر أولاً. عندما يستمر ارتفاع الإنسولين لعقود، يبدأ الجسم في توجيه الموارد بعيداً عن بعض الأجزاء، ما يؤدي إلى توقف نمو الشعر في هذه المناطق".

وأكدت الطبيبة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأصابع فقط، بل تمتد إلى الكاحلين والركبتين، لتصبح الأطراف السفلية خالية من الشعر بالكامل.

ووصفت هذه العملية بأنها علامة مبكرة على مقاومة الإنسولين، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.

وأشارت الدكتورة شابان إلى أن هناك علامات أخرى مرتبطة بمقاومة الإنسولين، مثل ظهور "زوائد جلدية"، وهي نسيج جلدي بارز يشبه الفطر الصغير ويختلف عن الشامات المعتادة.

وقالت: "الزوائد الجلدية غالباً ما تظهر في مناطق احتكاك الجلد مثل الإبطين والرقبة. يحاول بعض المرضى قصها بأنفسهم، لكنها غالباً ما تنزف ولا تزول إلا عند ضبط مستويات الإنسولين في الجسم".

وأضافت: "ظهور هذه الزوائد يشبه إلى حد ما نمو محصول صغير من زهيرات القرنبيط على البشرة، وهي إشارة واضحة بأن الجسم يتعامل مع حالة مقاومة الإنسولين منذ فترة طويلة".

وأشار الخبراء إلى أهمية الانتباه لأي تغيرات في الشعر على الجسم، وخاصة أصابع القدم، كجزء من متابعة الصحة العامة، إذ إن فقدان الشعر في هذه المناطق قد يكون أحد العلامات المبكرة لمشكلات الأوعية الدموية الطرفية أو اضطرابات الأيض المرتبطة بالسكري وارتفاع الإنسولين.

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية لمستوى الإنسولين ومراقبة أي تغييرات على الجلد والشعر، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني المنتظم للحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بمقاومة الإنسولين.

وبينما قد يعتبر البعض غياب الشعر على القدمين أمراً تجميلياً عادياً، إلا أن الخبراء يحذرون من تجاهل هذه العلامة، مؤكّدين أنها قد تكون نافذة مهمة لفهم الصحة الداخلية للجسم قبل ظهور أعراض أكثر خطورة.